Giubileo. Nasce mensile ‘Piazza San Pietro’ dove Papa risponde ai lettori e arrivano webcam e social

Il Vaticano lancia il nuovo mensile “Piazza San Pietro”. A presentare la rivista, insieme al piano di comunicazione della Basilica di San Pietro, è stato il portavoce della stessa basilica padre Enzo Fortunato.

All’interno del giornale è prevista la rubrica “Risponde Francesco” nella quale ogni mese il Pontefice risponderà alle lettere dei lettori.

Nel primo numero, quello di dicembre 2024, il Papa risponde alla lettera di una nonna rammaricata per il fatto che una sua nipotina non è stata battezzata perché i genitori non lo desiderano. “Il Battesimo non si può imporre a genitori che non lo vogliono per i logo figli. Voi nonni, tuttavia, con il vostro esempio, potete aprire tanti cuori che sembrano chiusi”, risponde il Papa.

Webcam sulla tomba di San Pietro e sulla Porta Santa

Una webcam, installata sulla tomba di San Pietro, permetterà un raccoglimento virtuale ai fedeli di tutto il mondo che potranno inviare le loro preghiere.

Anche questa novità è stata annunciata da padre Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della Basilica papale di S. Pietro, in occasione di un briefing in Vaticano in occasione del quale è stato annunciato il nuovo piano della comunicazione della Basilica. Il dispositivo sarà inaugurato il prossimo 2 dicembre da papa Francesco (ore 18. 30).

Un’altra webcam invece sarà installata sulla Porta Santa, per consentire a chi non potrà affrontare il “santo viaggio” di attraversarla simbolicamente.

La Basilica di S. Pietro, inoltre, utilizzerà i social network “per condividere l’amore per questo luogo sacro, e offrire informazioni utili in vista dell’imminente Giubileo.

Il linguaggio e le strategie adottate sui social media saranno volti a creare connessioni significative tra la Basilica e i cristiani di tutto il mondo. Una porta sempre aperta. Una sala polifunzionale interna alla Fabbrica di San Pietro permetterà l’accoglienza dei giornalisti e degli operatori dell’informazione per incontri e briefing”, ha fatto sapere padre Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della Basilica di S. Pietro, nel briefing in cui è stato presentato il piano di comunicazione della Basilica papale.

Fonte Ansa e Adnkronos, foto IlPiccolo