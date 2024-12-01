Sanremo. Carlo Conti svela i 30 big (che esultano sui social)

Di un tutto un pop. Il cast dei Big in gara a Sanremo 2025, annunciato oggi da Carlo Conti, che ha portato da 24 a 30 i concorrenti alla vittoria (“altri 10 avrebbero meritato”, ha detto il conduttore e direttore artistico al Tg1) sembra in grado di accontentare un pubblico vasto e variegato com’è quello della kermesse sanremese. La media dell’età dei partecipanti si attesta intorno ai 37 anni, in linea con quella dello scorso anno, anche se il 2024 aveva visto una maggiore presenza di under 20 e over 70. Quest’anno abbondano i 35enni.

Non essendo ancora noti i brani, si possono fare delle considerazioni basate sul repertorio dei Big scelti da Conti: a prima vista c’è tanto pop (da Elodie ai The Kolors, da Giorgia ai Modà, a Noemi), alcuni cantautori puri (Simone Cristicchi, Brunosi Sas e Lucio Corsi), una importante quota rap (i dissinganti Fedez e Tony Effe, ma anche Rocco Hunt ed Emis Killa), una quota over assicurata da due evergreen della musica italiana (Massimo Ranieri e Marcella Bella). Non mancano note R&B e jazz (con Serena Brancale e Joan Thiele).

I palati più trasgressivi – spiega di Loredana Errico di Adnkronos – non rimarranno a bocca asciutta tra Achille Lauro e Rose Villain. Così come non mancano i trionfatori delle classifiche degli ultimi due anni, a partire da Tony Effe e Bresh. Ben quattro sono poi gli artisti che tornano dopo aver partecipato l’anno scorso: The Kolors, Clara, Irama e Rose Villain erano in gara anche nel 2024. Anche quest’anno Sanremo accoglie la vincitrice dell’ultima edizione di Amici, Sarah Toscano: era già successo con Angelina Mango che l’anno scorso si è aggiudicata anche la vittoria del Festival. Le quote di genere, vedono una predominanza di artisti uomini: 18 contro 10 big donne, oltre ai Coma_Cose che sono una coppia composta da un uomo e una donna.

La sensazione è che Conti, da grande conoscitore del pubblico di Rai1 e del festival di Sanremo, abbia costruito un cast in grado di tenere insieme davanti alle serate del festival l’intera famiglia italiana: dal nipotino fan di Olly al nonno patito di Massimo Ranieri.

I BIG DI SANREMO 2025

Achille Lauro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori SAS

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

I Big in gara esultano sui social tra ironia, emozioni e ricordi

Tra gioia e ironia, i 30 big annunciati in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025 esultano sui web. Dopo l’annuncio di Carlo Conti al Tg1, i profili social degli artisti selezionati si sono subito popolati di post per comunicare la notizia ai fan. Tra citazioni ironiche, foto simboliche e video spontanei, i protagonisti del Festival hanno condiviso tutta la loro felicità per la partecipazione alla kermesse canora più attesa dell’anno. Sempre pronto a sorprendere, Achille Lauro ha scelto di autocitarsi per annunciare il suo ritorno a Sanremo. Sul suo profilo social ha pubblicato una sua foto accompagnata dalla frase “Ci son cascato di nuovo”, una citazione che richiama una delle sue canzoni più celebri.

La vincitrice di Amici 2024, Sarah Toscano, ha condiviso il video della sua genuina reazione. Nel filmato, l’artista esulta visibilmente emozionata mentre pranza e ascolta in diretta l’annuncio dei Big da parte di Carlo Conti al Tg1. Con il suo stile inconfondibile, Brunori Sas, al suo debutto sul palco dell’Ariston, ha pubblicato una foto accanto alla celebre statua di Domenico Modugno, scrivendo: “Felice di andare lassù, Con ti”. Un post che cita ironicamente il direttore artistico Carlo Conti, strizzando l’occhio al celebre brano Volare. Anche Simone Cristicchi, di ritorno al Festival, ha scelto un messaggio semplice ma significativo: “Felice di tornare a Sanremo”.

Tony Effe ha già scaldato i motori per la sua performance all’Ariston. Sui social ha pubblicato foto e video che lo ritraggono a Sanremo, accompagnati dalla frase: “Tony Sanremo”. Anche altri rapper hanno celebrato il loro posto tra i Big. Emis Killa ha pubblicato un post giocoso con scritto: “Sant’Ermis”, mentre Fedez, in perfetto stile nonchalance, ha scritto semplicemente: “Ci vediamo a Sanremo”. Bresh, invece, ha scelto di omaggiare la sua terra, la Liguria, scrivendo: “Drilliguria #sanremo”.

“Ci si rivede in riviera” è invece il breve messaggio condiviso da Gaia che esprime tutta la sua emozione per il ritorno al Festival. Anche Noemi non nasconde la sua gioia e, riferendosi alla canzone in gara, scrive: “Non vedo l’ora di farvela sentire”. Mentre i Modà hanno condiviso un momento tenero e divertente: un video che mostra la mamma di Checco che, dopo aver visto l’annuncio al Tg, va a svegliarlo a letto per dargli la notizia.

Tra i grandi ritorni della scorsa edizione ci sono Rose Villain, Irama e The Kolors. Con il suo stile diretto, Rose Villain ha scritto: “I’m back” mentre Irama ha salutato i fan con un: “Ci vediamo a febbraio”. Dal Belgio, i The Kolors hanno condiviso un video in cui assistono all’annuncio di Carlo Conti insieme ai fan, scrivendo: “Ci vediamo a febbraio”.

Un altro grande ritorno è quello di Marcella Bella, che mancava in gara dal 2007 (ma era stata ospite nel 2021). L’artista, ha postato un video in cui si vede la sua reazione all’annuncio di Carlo Conti. Nel filmato, l’artista brinda emozionata, dicendo: “Sono emozionata, dopo tanti anni. È una grande gioia anche per i miei fan”.