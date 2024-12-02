NEM lancia IlNordEst.it, giornalismo di approfondimento sui temi locali e non solo

IlNordEst.it è un nuovo progetto di giornalismo di qualità, nato dall’impegno delle giornaliste e dei giornalisti di NEM-Nord Est Multimedia (che fa capo al Banca Finint e che edita tra gli altri Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova di Venezia e Mestre, Il Corriere delle Alpi, Il Messaggero Veneto, Il Piccolo).

Questo progetto – spiega il direttore editoriale Paolo Possamai – si aggiunge ai sei siti già esistenti, ciascuno legato a una delle testate che formano l’ossatura iniziale del gruppo. L’obiettivo del nuovo portale è diventare un marchio di fabbrica, capace di rappresentare le connessioni di una vasta area territoriale.

Il sito non si limita a offrire informazione locale, che resta comunque fondamentale, ma si rivolge a un pubblico che cerca di comprendere meglio le questioni centrali, approfondire temi chiave e scoprire chiavi di lettura originali. IlNordEst.it lavorerà in costante interazione con gli altri siti del gruppo, pubblicando ogni giorno un numero selezionato di contenuti tra articoli, editoriali, approfondimenti multimediali e video.

Al centro della nuova piattaforma si trovano tre Hub tematici principali. Il primo, dedicato all’economia, riorganizza i contenuti del sito nordesteconomia.it, integrandoli con una suddivisione tematica che include finanza, imprese, lavoro, tecnologia, infrastrutture, eccellenze e personaggi. Il secondo Hub, “Vivere il Nord Est”, è pensato per raccontare il tempo libero e l’offerta culturale, con una selezione di mostre, spettacoli, concerti, festival ed eventi di rilievo per l’intera area. Il terzo, “Laboratorio Nord Est”, si presenta come uno spazio di idee, progetti e visioni per il futuro, con l’obiettivo di rappresentare e valorizzare il territorio in linea con la missione fondativa di Nem.

IlNordEst.it propone una vasta sezione dedicata all’attualità, con approfondimenti su cronaca e politica. Due aree specifiche affrontano temi cruciali come la sanità e salute, e l’ambiente e sostenibilità. La sezione “Oltre Confine” offre uno sguardo sui Balcani, con particolare attenzione all’Istria, pur mirando a una prospettiva più ampia. Non mancano poi racconti legati al mondo dello sport, una copertura costante delle notizie H24 dall’Italia e dal mondo, e una sezione dedicata agli editoriali. Per gli appassionati di cronaca irrisolta, il portale offre ricostruzioni e analisi di cold case rilevanti tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Uno degli aspetti più innovativi del progetto – conclude Possamai – è la creazione di dossier tematici, pensati per approfondire temi di grande interesse. I primi tre dossier, in continuo aggiornamento, affrontano il cambiamento climatico, i femminicidi e la città di Venezia. La sezione dedicata alle guide adotta un approccio orientato al cosiddetto “solution journalism”, rispondendo direttamente alle domande del pubblico con indicazioni pratiche e approfondite.

All’interno del portale trova spazio anche una piattaforma dedicata agli eventi Nem, uno degli asset strategici di questa iniziativa, che ha recentemente superato il traguardo del primo anno di attività.

IlNordEst.it è già attivo su Facebook, Instagram e LinkedIn, e presto espanderà la sua presenza digitale con profili su YouTube e TikTok.

Foto in apertura, il direttore editoriale Paolo Possamai