Lazio-Inter in chiaro su DAZN. Ecco come vedere gratuitamente il match

Dopo la prima trasmissione gratuita con Milan-Napoli, DAZN annuncia il secondo evento in chiaro: il big match tra Lazio e Inter, in programma lunedì 16 dicembre alle 20:45. Questa iniziativa rientra nella strategia “Try and Buy” dei diritti TV della piattaforma, che consente la trasmissione gratuita di un massimo di 5 partite di Serie A Enilive su 380 a stagione. L’obiettivo è avvicinare un pubblico sempre più vasto alla bellezza del grande calcio italiano.



La sfida si preannuncia emozionante. Simone Inzaghi tornerà allo Stadio Olimpico, dove ha mosso i primi passi come allenatore della Lazio, mentre i giocatori di Baroni daranno il massimo per consolidare la loro posizione nella parte alta della classifica.

La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, accompagnato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Nel pre e post-partita, Diletta Leotta e Bobo Vieri condurranno le analisi direttamente dal campo dell’Olimpico.

Stefano Azzi: nuovo concetto di trasmissione in chiaro



Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha spiegato che “questa sperimentazione introduce un nuovo concetto di trasmissione in chiaro, parte della nostra strategia globale per rendere DAZN una piattaforma di intrattenimento capace di trasmettere eventi sportivi live in tutto il mondo, anche gratuitamente. Puntiamo a coinvolgere sempre più tifosi attraverso modalità di fruizione flessibili e interattive.”

Luigi De Siervo, AD di Lega Serie A, ha aggiunto che “Il calcio è un patrimonio di tutti. Per questo, nell’ultima asta dei diritti, abbiamo incluso la possibilità di offrire gratuitamente fino a 5 partite per stagione. L’obiettivo è permettere a più italiani di seguire alcune gare di Serie A, premiando chi sceglie i canali ufficiali e contrastando la pirateria. Speriamo che iniziative come queste sensibilizzino i tifosi sull’importanza di supportare il campionato attraverso i broadcaster ufficiali, essenziali per la sostenibilità del torneo.”

Un’esperienza interattiva con Fan Zone

Anche per Lazio-Inter sarà disponibile Fan Zone, la funzionalità di DAZN che consente di commentare la partita con gli altri tifosi via chat, partecipare a sondaggi esclusivi e vivere un’esperienza immersiva.

Come registrarsi per vedere gratuitamente la partita



Per seguire Lazio-Inter in diretta senza abbonamento, basta registrarsi gratuitamente:

Da desktop o mobile : Accedi al sito Dazn.com/home. Seleziona Lazio-Inter nella home page. Inserisci il tuo indirizzo e-mail.

: Da Smart TV : Apri l’app DAZN. Clicca su “Guarda Gratis”. Inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail. Se la Smart TV non supporta il QR Code, registrati tramite desktop o mobile.

Consigli per una visione ottimale

Per evitare inconvenienti, è consigliabile registrarsi in anticipo, scaricare l’ultima versione dell’app DAZN e sintonizzarsi con anticipo sulla partita. Chi è già abbonato non avrà cambiamenti nell’accesso, mentre la visione gratuita sarà limitata a circa 2 milioni di utenti per gli account non abbonati.