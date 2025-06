Povertà energetica e acqua, le proposte dell’IEEE

Orientare la ricerca scientifica per rispondere ai problemi ambientali, sociali ed economici del Pianeta. È stato questo il grande messaggio lanciato dalla IEEE International Humanitarian Technologies Conference, l’assise organizzata dalla più grande associazione tecnico professionale al mondo con più di 450.000 soci in 160 Paesi, la IEEE, l’Institute of Electrical and Electronics Engineers. Una realtà nata alla fine dell’800 che ha riunito al Politecnico di Bari (la prima volta in Europa) oltre 300 esperti provenienti da tutto il mondo per discutere nella settima edizione dell’iniziativa sulle sfide globali legate ai Sustainable Development Goals. Tra le principali, la diffusione di forme energetiche pulite ed economicamente sostenibili; come affrontare nel contesto planetario eventi critici, naturali o dovuti ad effetti di scelte politiche e militari, che generano condizioni di vita avverse; come migliorare globalmente la qualità di vita, a partire dal miglioramento dei sistemi educativi e formativi.

La IEEE nasce come un’associazione di professionisti e scienziati che si occupavano di elettricità e di comunicazioni, ma nel corso del tempo è diventata la principale associazione mondiale che raccoglie ingegneri elettrici, elettronici, informatici, computer science, robotica, fotonica, e altro ancora. Gioca un ruolo fondamentale nella definizione degli standard internazionali per i protocolli di comunicazione (ad esempio, quello per il WiFi), per il settore elettrico, per la sicurezza negli ambienti di lavoro e nell’energia. Organizza più di 1600 conferenze all’anno e più di 200 riviste, tra le più citate e prestigiose al mondo ed è divisa in 39 società tecniche che coprono i vari settori di interesse scientifico e che vanno dai computer alle comunicazioni, dall’energia all’elettronica, dalla robotica alla fotonica, e sette “consigli tecnici” per coprire settori interdisciplinari come: sensori, nanotecnologie, RFID, superconduttori. L’obiettivo è contribuire all’avanzamento tecnologico per il bene dell’umanità, e i suoi pilastri sono la disseminazione della conoscenza, l’educazione scientifica continua dei giovani e dei professionisti e la creazione di una comunità globale coesa e che condivide gli stessi principi etici.

Come spiega Massimo La Scala, docente di Sistemi elettrici per l’energia e presidente della conferenza, anche nell’assise di Bari IEE opera su due canali differenti. “C’è una comunicazione tecnico-scientifica che risponde a un suo particolare codice – dice – però poi abbiamo organizzato una serie di panel in cui abbiamo cercato di coinvolgere un’audience più ampia, col contributo di alcuni decision makers che si sono resi disponibili”. Al centro del confronto della IEEE IHTC ci sono stati due delle sfide fondamentali di questa delicata fase storica: la povertà energetica e l’acqua. Per La Scala, è una questione che ha due volti ben distinti: da una parte i rimedi da adottare nei paesi industrializzati, ad esempio le tariffe elevate dell’energia dopo l’invasione dell’Ucraina, “dall’altra la questione dell’Africa, dove ci sono circa 600 milioni di persone che non hanno accesso all’elettricità, che implica non avere accesso all’illuminazione, all’acqua, ma anche all’educazione e alla diffusione delle comunicazioni e della formazione”. Da questo punto di vista certamente è necessario impegnarsi a fondo per accelerare la realizzazione di grandi infrastrutture di elettrificazione nei paesi più poveri, che certamente vengono ostacolate dall’instabilità politica e dall’assenza di risorse. “Ma nel frattempo dobbiamo pensare all’energia diffusa, alla realizzazione di entità autonome, autoalimentate, sostanzialmente da fotovoltaico con capacità di accumulo”, puntualizza il professore. E peraltro la stessa IEEE, insieme a donatori e finanziatori esterni, ha messo in campo il progetto IEEE Smart Village, mettendo in piedi interventi mirati di piccole dimensioni per innescare un processo più ampio.

C’è poi il tema dell’acqua, o meglio del trasporto dell’acqua, che significa mettere a disposizione delle persone senza accesso a questa risorsa di pompe, pompe ad elevata efficienza e comandabili; ma anche di riuscire a disporre di acqua dove non ce n’è, utilizzando i dissalatori, magari alimentati da fonti rinnovabili. “La tecnologia non può risolvere tutti i problemi – è la conclusione di La Scala – ma può dare delle risposte e contribuire a disinnescare certi circoli viziosi. Uno dei principi dell’IEEE è proprio quello di utilizzare le tecnologie a vantaggio dell’umanità”.

Allla conferenza di Bari, tra gli interventi, da registrare quello di Stefano Besseghini, presidente dell’Arera, l’autorità di controllo del settore dell’Energia, delle Reti e dell’Ambiente. Per Besseghini, “la povertà energetica è un temadifficile nella sua definizione e di conseguenza complesso nella sua risoluzione, con effetti importanti sulla vita delle famiglie, sulla salute e anche sulle potenzialità di apprendimento dei giovani componenti della famiglia. L’Italia ha esperienze significative nella gestione in automatico di bonus energetici che sono stati particolarmente preziosi durante la recente crisi dei prezzi offrendo uno scudo reale ed efficace alla spesa sostenuta dalle famiglie. Non son però l’unica risposta e in certe situazioni neppure la migliore. La riflessione dovrebbe proprio concentrarsi su come gestire i consumatori tecnicamente non poveri ma che situazioni di particolari stress di prezzo possono avvicinare alle condizioni di povertà energetica”.