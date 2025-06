Possibile una nuova stretta su pubblicazione atti. Fnsi: per ministero giornalisti senza diritti

Secondo alcune anticipazioni pubblicate nei giorni scorsi da Messaggero e dal Fatto Quotidiano, il governo sarebbe al lavoro su un decreto legislativo che punterebbe ad estendere ulteriormente il divieto di pubblicazione degli atti di indagine.

Le ipotesi in campo sul provvedimento, che potrebbe approdare in Cdm il 9 dicembre, vanno oltre quanto già contenuto nel decreto legislativo approvato lo scorso settembre che già vieta la pubblicazione, per estratto o integralmente, gli atti di custodia cautelare così come sono esattamente riportati nei documenti. E al momento si starebbe valutando il perimetro entro il quale estendere lo stesso divieto, per capire se includere in generale tutti gli atti – come le misure cautelari personali, il carcere, le interdittive e i sequestri – o solo determinati documenti.

Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, ha commentato le ipotesi circolate. “Alla Federazione nazionale della Stampa piacerebbe che il ministero della Giustizia, con la stessa solerzia con cui prende in carico l’inasprimento delle norme sulla impubblicabilità delle misure cautelari, desse una risposta alle migliaia di giornalisti lavoratori autonomi italiani che da oltre un anno stanno aspettando, in base a una legge firmata dalla stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una decisione sulla liquidazione giudiziale dei compensi”.

“Evidentemente per una certa politica i giornalisti italiani non sono lavoratori come tutti gli altri”. “Dopodiché – ha proseguito – l’inasprimento dell’articolo 114 del codice di procedura penale, sotto la maschera del garantismo e della presunzione di innocenza, continua a rappresentare una ferita all’articolo 21 della Costituzione e al diritto dei cittadini ad essere informati”.