Il 5 dicembre 2024, Maria Antonietta Mura è stata nominata presidente del Centro di Formazione Management del Terziario.



Creato da Confcommercio e Manageritalia 30 anni fa con sedi a Milano e Roma, CFMT vuole promuovere l’aggiornamento professionale dei manager italiani mantenendo alta l’employability dei dirigenti e la competitività delle aziende.

Come presidente, Mura intende consolidare le relazioni bilaterali che rappresentano l’essenza di CFMT, rafforzare la presenza del Centro su tutto il territorio nazionale e continuare a valorizzare le sedi di Milano e Roma.

Nata e cresciuta a Ghilarza, in provincia di Oristano, dopo aver conseguito la laurea in psicologia clinica a Roma, dove tutt’ora risiede, Mura ha completato due master in ‘business administration’ e ‘formazione formatori’. Nella sua carriera ha maturato diverse esperienze nel settore delle risorse umane e nella direzione del personale. Ha lavorato in Mondo Convenienza e da 17 anni è direttore risorse umane di un gruppo imprenditoriale attivo nel settore beverage sia B2B che B2C (Doreca Italia), ed è membro attivo di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, dove ricopre il ruolo di vicepresidente da 4 anni.