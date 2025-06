Don Matteo non perdona. Poi Lazio-Napoli, i turchi e l’X Factor di Mimì

‘Don Matteo’ vince, anche se si ferma poco sotto i 4 milioni di spettatori. Secondo posto per la Coppa Italia, che superai turchi di ‘Endless Love’. Per la finale di XFactor 1,7 milioni di spettatori e il miglior risultato degli ultimi 4 anni

In pista ancora ‘Don Matteo’ su Rai1 nel super giovedì televisivo del 5 dicembre. Dall’altra parte della barricata, su Canale 5 la soap turca ‘Endless Love’, con su Italia 1 il match di Coppa Italia, Lazio-Napoli. Confermato l’affollamento di talk: ‘Splendida Cornice’ sulla terza rete, ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 e Piazzapulita su Rete4. Mentre approfondiva a tinte noir ‘Delitti in famiglia’ su Rai2.

Su Sky, ma anche in diretta e in chiaro su Tv8, c’era la finalissima da Napoli di ‘X Factor’, vinta da Mimì. ‘Il Contadino cerca moglie’ sul Nove completava il quadro generale.

Vediamo come Auditel ha messo in fila le proposte principali.

Vince Don Matteo, la Lazio travolge il Napoli

Su Rai1 ‘Don Matteo’ ha avuto 3,965 milioni di spettatori con il 21,6% di share. Sette giorni prima Raoul Bova e Nino Frassica avevano avuto 4,076 milioni di spettatori con il 22,1% di share.

Raoul Bova

In casa Mediaset, su Italia1 la partita Lazio-Napoli di Coppa Italia ha avuto 2,790 milioni di spettatori, al 13.2% di share. La sera prima Fiorentina-Empoli aveva avuto 1,827 milioni di spettatori con il 9.5% di share.

Su Canale 5 ‘Endless Love’, con nel cast Burak Ozcivit, Neslihan Atagul, Kaan Urgancioglu, ha conquistato 2,417 milioni di spettatori con uno share del 12,4% (2,6 milioni con il 13,8% sette giorni prima).

Endless Love

Talk e approfondimento

Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ con Antonio Tajani in apertura e Luca Zaia come altro ospite chiave ha totalizzato 954mila spettatori (6,5%). Sette giorni prima intervistando per mezzora circa in apertura Andrea Giambruno, Paolo Del Debbio aveva avuto 972mila spettatori ed il 6,6%.

‘Splendida Cornice’ di Geppy Cucciari su Rai3, con Luca Argentero e Silvio Orlando, ha raccolto 806mila spettatori e il 4,6% di share (sette giorni prima a 994mila e 5,7%).

Su La7 ‘Piazzapulita’ Corrado Formigli ha puntato su Michele Serra, Tomaso Montanari, Aldo Cazzullo, Elsa Fornero, Tito Boeri, Carlo Calenda, Mario Calabresi, Bianca Carretto, Federico Rampini e Claudio Borghi, e ha conseguito 858 mila spettatori e il 5,9% (sette giorni prima a 776mila e 5,3%).

Su Rai2 le inchieste di nera di ‘Delitti in Famiglia’ con Stefano Nazzi alla conduzione e in primo piano i delitti traumatizzanti commessi davanti agli occhi degli altri componenti del nucleo familiare ha riscosso 391mila spettatori, pari al 2% di share.

Delitti in Famiglia

X Factor con la finale a Napoli

Per il suo atto conclusivo, per la prima volta all’aperto, a Napoli, X Factor su Tv8 ha avuto 867 mila spettatori con il 4,5% di share. Su Sky la finale ha sfiorato i 900 mila spettatori e il 4,1% di share, per complessivi Pay+Free 1,765 milioni con l’8,6% di share.

Non solo è stata largamente superato il 2023 (totale free+pay di 1 milione 172.000 telespettatori e 7%), ma la puntata di ieri per il talent è stata la miglior finale degli ultimi 4 anni.