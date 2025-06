‘Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso’ alla seconda puntata su Rai1 arriva a 2,681 milioni e 16,6% di share. Tiene botta e si avvicina ‘Tradimento’ sul Canale 5. Sul podio sale Fazio con Sting, Pieraccioni e Siani, Luisa Ranieri i tre giurati di ‘Masterchef’ a ‘CTCF’. Report contro Sangiuliano stacca Le Iene

La fiction ‘Vincenzo Malinconico’ avvocato d’insuccesso è andata alla verifica della seconda puntata su Rai1 nella serata tv di domenica otto dicembre. E si è di nuovo confrontata con la serie turca inedita di Canale 5, ‘Tradimento’.

Nella griglia generalista le altre proposte forti sono state quella di Nove e della terza rete. Da Fabio Fazio a ‘CTCF’ tra gli altri sono passati con Sting, Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, Luisa Ranieri i tre giudici di ‘Masterchef’, nonché Roberto Burioni e Antonio Scurati.

Da Sigfrido Ranucci su ‘Report’ in primo piano ancora il caso Boccia/Sangiuliano, le vicende della Liguria e l’inquinamento di Milano da Sigfrido Ranucci). E poi sono stati proposti i telefilm di Rai2, ‘Le Iene’ su Italia 1, ‘Zona Bianca’ su Rete4, il film de La7 (‘L’uomo della pioggia’). Ma vediamo come Auditel ha messo in fila le varie proposte principali in prima serata.

Vince la fiction di Rai1 con Massimiliano Gallo versione Malinconico. Ma è andata giù

Su Rai1 la seconda puntata della nuova edizione di ‘Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso’ con Massimiliano Gallo e Giulia Bevilacqua tra i protagonisti ha conseguito 2,681 milioni e 16,6% di share. La prima puntata aveva avuto 3 milioni di spettatori ed il 17,1%.

A novembre del 2022 l’ultimo episodio della prima serie aveva avuto 3,7 milioni ed il 20,7% dopo il debutto a 4,1 milioni di spettatori ed il 23% di share.

Su Canale 5 la serie tv ‘Tradimento, con Vahide Percin tra i protagonisti, ha conseguito 2,353 milioni di spettatori con uno share del 14,3%. Domenica scorsa la prima puntata aveva ottenuto 2,357 milioni di spettatori con uno share del 13,4%.

Sul Nove la nuova puntata di ‘Che tempo che fa’, con Massimo Giannini, Antonio Scurati, Roberto Burioni, Sting e Giordana Angi, Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, Luisa Ranieri tra gli ospiti di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ha avuto 1,304 milioni di spettatori ed il 6,7% nella presentazione, 1,948 milioni e 10,1% nel programma, 1,055 milioni e 9% col Tavolo. La puntata precedente aveva avuto 1,4 milioni circa di spettatori ed il 6,9% nella presentazione, 2,037 milioni e 10,1% nel programma, 932mila e 7,7% col Tavolo.

Su Rai 3 ‘Report’ ha ottenuto nella presentazione 1,157 milioni di spettatori ed il 5,8% e nel programma 1,561 milioni di spettatori e 8,5%. Sette giorni prima aveva avuto 1,286 milioni e 6,3% nella presentazione ed 1,666 milioni di spettatori e 8,6% nel programma.

Su Italia1 ‘Le Iene’ hanno conquistato 1,2 milioni di spettatori ed 8,8%, dopo la presentazione a 986mila e 4,9%. Sette giorni prima avevano conseguito 1 milione di spettatori ed il 5% nella presentazione e 1,360 milioni 9,8% nel programma.

Su Rete4 ‘Zona Bianca’ con Giuseppe Brindisi alla conduzione ha avuto 606 mila e 4,4% di share. Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: ‘911’ a 714 mila e 3,6% di share e ‘911 Lone Star’ a 655mila e 3,5% di share. Inoltre, su La7 il film ‘L’Uomo della pioggia’ a 351.000 spettatori e 2,1%. Su Tv8 ‘Twilight’ a 269mila e 1,6%.

In tema Sport. Le Ferrari non hanno vinto il mondiale costruttori ma…

L’ultimo Gp di Formula 1 al primo pomeriggio live su Sky da Abu Dhabi ha avuto 1,137 milioni di spettatori ed 8,6% %. In differita su Tv8 1,5 milioni e 11,2% di share .