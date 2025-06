Pulsee Winter Lights, luminarie d’artista a Pescasseroli

Il progetto PULSEE WINTER LIGHTS, promosso da ARTEPARCO e Pulsee Luce e Gas, porta per la prima volta installazioni luminose d’artista nelle strade di Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. La manifestazione, inaugurata il 7 dicembre 2024 e visitabile fino al 28 febbraio 2025, propone un museo a cielo aperto con l’opera site-specific MICRO MACRO del designer Marcantonio.

Seguendo l’impronta di ARTEPARCO, che dal 2018 realizza ogni estate opere d’arte contemporanea nel Parco, questa iniziativa invernale intende esplorare il rapporto tra uomo e natura in chiave natalizia, arricchendo le strade del paese con luminarie artistiche. MICRO MACRO, creata da Marcantonio, dialoga con le architetture locali e combina tradizione popolare e sperimentazione contemporanea, trasformando il centro storico in un luogo di riflessione culturale.

Paride Vitale, ideatore di ARTEPARCO, ha sottolineato come il progetto rappresenti un passo avanti nella valorizzazione del territorio, grazie anche al sostegno di Pulsee Luce e Gas. L’Amministratore Delegato Alicia Lubrani ha evidenziato il ruolo del marchio nel promuovere sostenibilità, inclusione e dialogo culturale, ribadendo l’impegno per un’energia domestica innovativa e responsabile.

Il progetto sposa la sostenibilità: tutta la CO2 generata dall’illuminazione sarà compensata tramite Garanzie d’Origine di Pulsee Luce e Gas. Inoltre, fino al 5 marzo 2025, è attiva una promozione per supportare famiglie e cittadini nella gestione delle spese energetiche, accessibile inserendo il codice promozionale PULSEEWINTER sul sito pulsee.it.

ph DMG Comunicazione