E per comunicare il potenziamento degli orari e delle destinazioni, anche all’estero, grazie ai treni+bus.

Sicurezza e inclusività al centro del servizio

Italo ha inaugurato la nuova lounge Italo Club nella stazione di Bologna centrale ieri 9 dicembre 2024, uno spazio moderno per offrire relax e comfort ai viaggiatori.

Dotata di servizi come wi – fi, quotidiani e ristorazione espressa, è stata presentata dal presidente Luca Cordero di Montezemolo e dall’amministratore delegato Gianbattista La Rocca.

Bologna: cuore del network per Italo

Bologna si conferma un nodo strategico per Italo, con ben 81 collegamenti al giorno verso le principali città italiane. Tra le destinazioni più servite, spiccano Roma (81 treni quotidiani), Milano (47 treni) e Napoli (46 treni), oltre a collegamenti verso il Nord e il Sud Italia, incluse città come Firenze, Venezia, Torino, Bari e Reggio Calabria. Durante le ore di punta, un treno parte ogni 10 minuti, garantendo una copertura capillare.

Orario invernale, più servizi e nuove opportunità

Con il lancio dell’orario invernale, Italo rafforza la sua presenza con 118 collegamenti ferroviari giornalieri e 30 servizi intermodali treno + bus grazie alla collaborazione con Itabus. La rete copre 53 città e 61 stazioni, offrendo viaggi più flessibili e accessibili in tutta Italia.

“La grande novità di quest’anno è l’espansione internazionale”, ha raccontato l’ad La Rocca, “con ben 6 viaggi quotidiani. Lubiana e Zagabria diventano le prime tappe estere grazie al servizio intermodale che combina treni fino a Mestre, per poi proseguire con autobus dedicati Itabus. Altre tappe disponibili dall’anno prossimo saranno Parigi, Zurigo, Barcellona, Monaco e connessioni con gli aeroporti. Grazie all’intermodalità siamo riusciti ad introdurre i primi servizi e sono già al vaglio nuove soluzioni per entrare in altri Paesi europei. Grazie alle combinazioni Italo-Itabus siamo in grado di offrire viaggi sostenibili e condivisi, varcando i confini nazionali. Inoltre, abbiamo investito molto nei servizi integrati per arricchire e facilitare l’esperienza di viaggio, grazie all’implementazione dei nostri canali digitali”.

Sul tema è intervenuto anche Montezemolo: “Siamo il primo gruppo intermodale in Europa. Italo offre un vero servizio di trasporto integrato: treno, autobus ed ora stiamo studiando le sinergie con le navi, alla luce dell’ingresso di MSC come azionista di maggioranza. Una gamma di soluzioni che agevola gli spostamenti di viaggiatori e turisti, rispondendo alle esigenze del mercato. In dodici anni di attività Italo è diventato un player primario nel settore dei trasporti, un esempio di successo di liberalizzazione che viene studiato da tutto il mondo” ha dichiarato il presidente, anticipando come con il sostegno di MSC, nuovo azionista di maggioranza, l’azienda sta esplorando possibili sinergie con le navi, a partire dai traghetti, per ampliare ulteriormente l’offerta.

Sicurezza e sostenibilità al primo posto

Italo, nato nel 2007, ha voluto distinguersi per la sua preparazione alle emergenze. È l’unica impresa ferroviaria dotata di due defibrillatori a bordo, con tutto il personale formato per gestire situazioni di emergenza. “Grazie a questa preparazione, il team ha salvato la vita a 8 passeggeri colpiti da infarto quest’anno. Essere pronti anche per le emergenze è fondamentale quanto offrire un servizio di qualità”, afferma l’amministratore delegato Gianbattista La Rocca.

Un altro elemento distintivo per italo è il personale giovane, su cui Italo da sempre investe nella loro formazione sviluppando percorsi di carriera per cui personale che viaggiante può passare a lavorare “Molti dipendenti sono cresciuti insieme all’azienda e hanno sviluppato un forte orgoglio di appartenenza e mi piace sottolineare che il 50% dei dipendenti sono donne all’interno degli uffici e a bordo dei treni”. Ha sottolineato con orgoglio Montezemolo che è stato l’ideatore e fondatore della prima società privata di trasporto ferroviario, NTV, in un epoca in cui c’erano solo Ferrovie dello Stato. “La sostenibilità è sempre stata al centro della nostra attività. Un primato in tutta Europa”.