Sala, Publitalia: dopo un super 2024 siamo ottimisti anche per il 2025

In margine all’evento prenatalizio di Mediaset, il ceo di Publitalia, Stefano Sala, non ha ufficializzato il dato su cui si assesterà il saldo positivo della concessionaria nel 2024. Ma ha sottolineato che sarà comunque un risultato molto superiore alle attese di inizio anno.

Publitalia ha fatto un’ottima prestazione nel corso del 2024, ma ad andare forte nell’arco degli ultimi dodici mesi è stata la pubblicità in tv in generale. Sono cresciute molto le prestazioni di Rai Pubblicità, Discovery Media e Sky Media. Tre concessionarie che sono state trainate dal successo dei grandi eventi, che hanno incrociato ‘triangolarmente’ le griglie dei tre editori. Rai ha avuto Olimpiadi e gli Europei di calcio, ma anche le partite di tennis della Davis e della Nitto Cup.

WBD ha sfruttato bene le Olimpiadi, oltre ai suoi campioni degli ascolti. Mentre Sky ha avuto da spendersi, oltre agli Europei di calcio, la strepitosa corsa di Jannik Sinner per diventare numero uno Atp, e poi le stagioni agonistiche molto vivaci dei Motori, sia per quello che riguarda la Formula 1 che la MotoGp. Mentre si è difesa bene pure Cairo Tv, la concessionaria de La7, pur non potendo puntare sullo sport.

Ma un vero e proprio miracolo, per certi versi, specie considerata la perdita della Champions League e la mancanza in portafoglio diritti e palinsesto dei grandi eventi citati, l’ha fatto la struttura commerciale di Mediaset. Che dopo un 2023 chiuso a +2,2%, ora sta per andare a concludere bene e sopra le attese anche il 2024.

Stefano Sala e Piersilvio Berlusconi

L’investimento dell’automotive reggerà

In margine all’evento prenatalizio di Mediaset, il ceo di Publitalia, Stefano Sala, non ha reso noto il dato su cui si assesterà il risultato complessivo della concessionaria nel 2024. Al bilancio del +6,5% dei primi nove mesi si aggiungerà un altro dato in saldo positivo anche per quello che riguarda ottobre, novembre e dicembre. Ma che non potrà essere per forza di cose vicino – in termini di valore percentuale – a quello dei primi tre trimestri, visto che l’ultimo quarto del 2023, ha spiegato Sala, era stato “il migliore degli ultimi 10/12 anni”, in linea con un trend di dispiegamento di cautela delle pianificazioni dell’era post covid, tendente cioè a riservare all’ultimo quarto una parte cospicua del budget di spesa.

Sala si proclama ottimista, per quello che riguarda Publitalia, anche sulla raccolta del 2025, “visto che non ci dovremo confrontare come alcuni dei nostri concorrenti con bilanci di raccolta spinti dagli eventi da anno pari”. Sala non teme neanche particolari riflessi derivanti dalla crisi dell’automotive. “Prevediamo un andamento stabile degli investimenti anche di questa categoria di spender, con una tenuta degli investimenti dei player premium e con le marche ‘cinesi’ e alcuni nuovi outsider che potrebbero compensare l’eventuale raffreddamento degli investimenti di alcuni gruppi”.

Stefano Sala e, a destra, Matteo Cardani

Sala ha sottolineato come il trend favorevole alla tv nel corso del 2024 sia stato comune a quasi tutti i mercati europei, “fatta eccezione per quello inglese, che ha un assestato orientamento digital”. A funzionare da traino la credibilità del mezzo, ma anche la sua capacità di innovare e mettere assieme la forza in qualche caso sempre dirompente della tv di flusso con le nuove opzioni digital e streaming, con l’addressable tv in crescita ancora molto robusta e destinata a rimanere tale.

Sanremo? “Sono d’accordo con Piersilvio Berlusconi – ha concluso Sala – è giusto che rimanga alla Rai, che ha mostrato in questi anni di saperlo valorizzare. Commercialmente è paragonabile ad una corsa da cento metri, noi saremmo certamente capaci di correrla, ma ci piace misurarci su distanze più lunghe”.