Claudia Conte con ‘La voce di Iside’ propone il volontariato contro la solitudine giovanile

Alla presentazione del libro alla Camera dei Deputati, l’onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione d’Inchiesta sul Femminicidio, ha annunciato che sta per essere varato un

testo unico contro la violenza di genere, per tutte le istituzioni preposte, dalla scuola alle forze di polizia, il personale medico, i magistrati.

Uscire dal guscio accorgendosi degli altri, aprire la porta della stanza recuperando un senso alla propria identità attraverso il volontariato, per combattere la violenza di genere, il bullismo, la prevaricazione.

Così si ritrova ‘La voce di Iside’ nel libro scritto da Claudia Conte, giornalista molto impegnata nel sociale e soprattutto sulla difesa dei minori, che racconta la storia di una diciottenne milanese trincerata nel “mutismo selettivo” nel quale sono sprofondati tanti giovani dopo il Covid.

Claudia Conte e Martina Semenzato



Il romanzo, edito da Re{a]daction, è stato presentato giovedì 12 dicembre alla Camera dei Deputati con l’onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione d’Inchiesta sul Femminicidio. Presenti anche tanti studenti di giurisprudenza.

Il tema del disagio giovanile è scottante e legato anche alla violenza di genere, che vede infatti tanti minorenni commettere soprusi e stupri di gruppo, fino agli stessi femminicidi. La giovanissima Iside vive in una famiglia attenta e colta, peraltro, ma impotente di fronte al muro innalzato dalla ragazza, per difesa dal dolore di un lutto (la perdita del nonno) o dei contatti umani da rivivere dopo l’isolamento della pandemia. Una solitudine e un disagio crescente fra gli adolescenti, fino agli estremi vissuti dagli “hikikomori” che non emergono mai dal buio delle loro stanze. Nel libro c’è uno scatto narrativo, quando Iside comincia ad accorgersi dell’altro da sé allora parla in prima persona, diventa “io” quando è “connessa” di nuovo con il mondo e non solo con la rete dei social.



Conte è partita dai fatti di cronaca, osservando che “l’Italia non è più un Paese per giovani” e come il periodo post pandemico “ha visto crescere gli episodi di violenza di genere, di violenza domestica, di stupri di gruppo anche fra i giovanissimi”.

Se Iside si è curata grazie ai libri e alla voglia di partecipare a un bando per il servizio civile, è necessario attivare una “rete” nella società, spiega Semenzato, “che educhi al rispetto e al pensiero critico, una rete tra la famiglia, che è la prima agenzia educativa, la scuola, la società civile troppo spesso distratta, e infine la politica che deve legiferare”. La deputata (di area centrista) annuncia inoltre che sta per essere varato un Testo unico contro la violenza di genere, per tutte le istituzioni preposte, dalla scuola alle forze di polizia, il personale medico, i magistrati.



Alla presentazione a Montecitorio, moderata dal giornalista Rai Roberto Inciocchi, si è collegata anche Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, che segnala l’aumento del 15% tra il 2010 e il 2022 dei crimini giovanili nella violenza di genere e una preoccupante accettazione degli stereotipi che la giustificano, anche fra i giovani. “Il 19% degli uomini pensa che la violenza sessuale sia provocata dal modo di vestire delle donne, convinzione che ha anche il 14% delle donne stesse; un 10% indistinto pensa che se una donna ubriaca viene stuprata se la sia andata a cercare”.



Il libro di Conte, che ha ottenuto il riconoscimento del Books for Peace 2024, apre le porte di una casa e il cuore fragile di una ragazzina. Per dirla con lo scrittore Maurizio De Giovanni nella premessa “è un romanzo agile eppure profondo, senza indulgenze e compromessi” che ci porta a riflettere su come questa sia “l’epoca più dolorosamente solitaria che gli umani abbiano vissuto”.

Però l’autrice pensa positivo e invita anche i media a “valorizzare i ragazzi bravi, i talenti, aiutarli a scoprire le proprie capacità, in modo da tenere i giovani in Italia”. E quindi, conclude, “facciamo sentire il rumore del bene” l’eco del volontariato.