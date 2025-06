A novembre ennesimo cambio ai vertici della graduatoria. Nella top 15 dei programmi informazione tv più attivi sui social il Tg1 viene sopravanzato da Report per interazioni e dal TgLa7 per videoviews. Otto titoli de La7 nel ranking video e ben nove in quello delle interazioni. Tornano in gara anche i titoli di Rete4

Sigfrido Ranucci ed Enrico Mentana nelle posizioni di vertice, inseguono Diego Bianchi, Gian Marco Chiocci e Myrta Merlino, con ‘podi’ diversi a seconda che si parli di ‘interaction’ o ‘videoviews’.



A novembre – mese del consolidamento autunnale delle performances tv – gli equilibri tra i brand d’informazione più attivi sui social sono tornati ad avere un assetto più classico nel ranking stilato per Primaonline da Sensemakers. Se a ottobre, all’avvio della stagione on air dei magazine e degli approfondimenti, guidava le due classifiche chiave il Tg1 di Gian Marco Chiocci, nella nuova graduatoria ‘Report’ è in vetta per interazioni con il TgLa7 in cima per videoviews. Il Tg dell’ammiraglia pubblica è solo sesto per interaction, ma è secondo dietro quello di Mentana per video views.

Ranucci e la teoria dei vasi comunicanti

Partito sugli schermi tradizionali il 27 ottobre, con la programmazione tv a pieno regime, anche l’anima social di ‘Report’ ha dato il massimo e il brand ha riconquistato il primo posto per interaction.

L’attività sui vari profili si è intensificata, e il conduttore e curatore Ranucci, a nome della redazione ha ringraziato l’audience social per il traguardo dei 500 mila followers su Instagram.

L’attività social è ormai un aspetto costituente e non solo ricostituente di ‘Report’. La strategia di pubblicazione mira a portare gli utenti social davanti allo schermo tradizionale, ma la rassegna ‘news’ online lavora in prima battuta, fungendo oltre che da elemento amplificatore anche come strumento diretto d’informazione della community di riferimento.

Ranucci – stretto d’assedio dalla politica – sta cercando di rafforzare questo legame e a novembre ha coinvolto direttamente i suoi followers, invitandoli a proporre idee per nuove inchieste e a segnalare le criticità del Paese.

Il segno di Zoro

Dietro ‘Report’ a novembre si è piazzata ‘Propaganda Live’ a poco più di 100 mila interaction dalla leadership. Diego Bianchi & company sono quarti per videoviews, per un bilancio social complessivamente ottimo.



A trainare i risultati sono i contenuti firmati da Alessio Marzilli. Tra le chicche le ‘interviste’ a Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La satira sulla premier prende spunto dalla gaffe della premier durante l’intervista a ‘Porta a Porta’ da Bruno Vespa, con gli sbagli e la confusione con la calcolatrice in mano sui numeri dei tagli alla sanità. Per il leader leghista, invece, il tema era quello dello sciopero, con le polemiche che hanno chiamato in causa proprio il ministro dei trasporti.

Primo per videoviews, il TgLa7 è terzo per interaction, con ‘DiMartedì e ‘In Altre parole’ che sono gli altri titoli by La7 che si frappongono tra la prima posizione del ranking prima occupata dal Tg1 e la sesta di novembre delle news dell’ammiraglia di Viale Mazzini.



Il calo di Chiocci è complessivamente pesante. Le news di Rai1 perdono posizioni con una flessione trasversale del 45% delle interazioni e del 51% delle video views (-51%). Gran parte della contrazione nell’engagement è attribuibile al peggioramento delle performance su TikTok, dove, rispetto al mese precedente, il brand ha perso quasi 300 mila interazioni.

Mentana scala da TikTok

Tornando alle videoviews e alla leadership delle news di Mentana, appare vincente la strategia di pubblicazione su TikTok.

Discussa per la conduzione del salotto pomeridiano di Canale5, a novembre Myrta Merlino ha ottenuto buone performance social: ‘Pomeriggio 5’ è nono sulle interaction e terzo sulle video views, stracciando – almeno sui social – la concorrenza di Matano e Rai1 che affligge la trasmissione tv.

Interessante l’ingresso ‘straordinario’ e momentaneo in questo ranking del TgR Toscana, che raccoglie la quindicesima posizione grazie al racconto delle giornate di Lucca Comics. A dare un boost, in particolare, alle visualizzazioni sono stati due contenuti su X e Facebook con Francesco Totti nelle vesti de ‘Il Gladiatore’.

Continua anche a novembre, in termini di scuderie, il predominio de La7, che piazza nove brand sul parametro interaction e otto su quello delle video views. Sul primo versante da registrare la presenza di due brand Rai e quattro Mediaset. Sulle visualizzazioni, invece, Rai colloca tre brand e Cologno quattro.

Best performing post: domina Report

La classifica dei Best Performing Post è dominata dai contenuti di ‘Report’ e ‘Propaganda Live’. Il programma di Ranucci è in vetta su FB, Instagram,e X, cedendo a Mentana la vetta su TikTok. Il programma di Zoro consegue il secondo posto su Instagram, su X e su TikTok.

L’eterogeneità del formato dei contenuti pubblicati sulle diverse piattaforme dimostrano la varietà dei target che popolano le diverse piattaforme. Il contenuto che ha ottenuto più visibilità è stato il post di Ranucci su Instagram che ha celebrato il superamento di quota 500mila follower su questa piattaforma. Più di mezzo milione di visualizzazioni per il contenuto del TgLa7 che racconta su TikTok gli eventi drammatici accaduti in un campo di calcio del Perù.