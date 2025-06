Pirandello da Nobel – Al cinema per le scuole

Proiezione speciale e incontro con il cast di Eterno Visionario

Mercoledì 15 gennaio 2025, alle 10:00, il cinema Quattro Fontane di Roma ospiterà la celebrazione del novantesimo anniversario del premio Nobel per la letteratura conferito a Luigi Pirandello con la proiezione del film ‘Eterno visionario’. Ispirato al libro Il gioco delle parti. Vita straordinaria di Luigi Pirandello di Matteo Collura (Longanesi Editore), il film racconta la vita privata e artistica dello scrittore, i conflitti interiori e le dinamiche familiari.

Diretto da Michele Placido, il cast vede impegnati Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Federica Luna Vincenti e altri attori.

(F. di Benedetto) Eterno visionario (Pirandello) (Pirandello) Eterno Visionario (Pirandello)

Educazione e scuola con Pirandello

L’iniziativa è dedicata agli studenti delle scuole secondarie di I e di II grado per aiutare i ragazzi a riflettere su temi importanti come identità, follia, arte e relazioni umane, uno stimolo tra creatività e vita quotidiana per i giovani spettatori.

Coproduzione italo francese

Prodotto da Federica Luna Vincenti per Goldenart Production con Rai Cinema, il film è una coproduzione italo-francese realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e della Regione Lazio.

‘Eterno Visionario’ è distribuito in sala da 01 Distribution, mentre le vendite internazionali sono affidate a Pulsar Content.