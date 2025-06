”Solo tre mesi per salvare l’industria dell’auto”. Il presidente Ara, Guidesi, lancia l’allarme

Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, parla da presidente dell’Ara, associazione europea delle regioni dell’automotive: “Stiamo rischiando un suicidio economico senza precedenti. L’Ue deve prenderne atto e rispondere con la massima urgenza”. Ci sono tre priorità: la prima è salvare le imprese, la seconda bloccare le sanzioni, la terza reindirizzare le modalità del processo di decarbonizzazione lasciando le imprese libere di lavorare su più tecnologie. Solo così si può creare un ecosistema industriale efficace e competitivo con i cinesi

“Abbiamo solo tre mesi per scongiurare che si realizzi il più grande suicidio economico d’Europa: la fine dell’industria dell’auto, e con essa di una fetta consistente dell’intero sistema industriale europeo”. Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia oggi parla da presidente dell’Ara, Automotive Regions Alliance, l’alleanza tra le 36 regioni europee dove si sviluppano le filiere dell’automotive alle prese con la crisi del mercato e le difficoltà della transizione verde. Una transizione che le regioni industriali europee vorrebbero revisionare affinché sappiano mantenere e tutelare, al contempo, competenze e competitività, imprese e posti di lavoro lungo tutto l’arco delle filiere produttive.

Guido Guidesi

“L’Europa deve prendere atto di cosa sta succedendo e deve rispondere con la massima urgenza – continua Guidesi – Va immediatamente cambiata una impostazione della transizione energetica nel settore della mobilità che sia il mercato che i consumatori hanno certificato essere sbagliata. E che, alla fine, non ha fatto altro che produrre un vantaggio competitivo per i produttori cinesi: lo stiamo vedendo adesso, giorno dopo giorno, con l’arrivo delle auto cinesi in Europa. Tutto quello che avevamo previsto si sta verificando”.

Il Ministro del MIMIT Adolfo Urso, Giuseppe Manca, capo risorse umane Stellantis, Jean-Philippe Imparato, capo Europa di Stellantis, in occasione del tavolo Stellantis tenutosi al Ministero delle imprese e Made in Italy MIMIT a Roma Martedì 17 Dicembre 2024 (foto LaPresse)

Cosa deve fare l’Europa?

“Tre cose. La prima: rispondere immediatamente, con urgenza, alle crisi che stanno attaccando le imprese in tutta Europa. La seconda, bloccare le sanzioni che scatteranno tra pochi giorni, con il 2025, e colpiranno tutte le imprese che non avranno rispettato le tempistiche previste dal Regolamento Ue sulla mobilità elettrica del marzo 2023. Regolamento che impone alle case costruttrici europee, già dal prossimo anno, quote precise di produzione tra motori elettrici e termici, con l’obiettivo di arrivare a vietare completamente la vendita di motori termici a partire dal 2035. Sono numeri che l’attuale tendenza del mercato non consente di raggiungere. Se queste quote, e le relative sanzioni, non verranno bloccate, l’industria europea dell’auto si troverà in poche settimane a subire un secondo, pesante colpo finanziario che andrebbe ad aggiungersi a quello decretato dal mercato con i forti cali delle vendite. Terza misura: riformulare le modalità della transizione verde”.

Ursula von der Leyen (Foto Ansa)

Pensa che la nuova Commissione Europea di Ursula von der Leyen si stia muovendo nella direzione giusta?

“La presidente della Commissione ha annunciato la costituzione di un tavolo sulla crisi dell’industria europea dell’auto e noi, come Alleanza delle Regioni Europee dell’Automotive, vogliamo esserci. E avanzeremo proposte precise. Chiederemo di raggiungere gli obiettivi della mobilità sostenibile attraverso tutte le possibili modalità di trazione. Chiederemo di lasciare liberi i costruttori di agire seguendo tutte le possibili soluzioni tecnologiche, dall’elettrico all’endotermico, dai bio carburanti agli e-fuels, i carburanti sintetici, e fino all’idrogeno, con l’unico vero obiettivo di creare un ecosistema industriale efficiente e sostenibile e davvero in grado di raggiungere un effettivo abbattimento delle emissioni”.

Foto Unsplash

Quali sono le prime risposte che vi attendete dall’Ue?

“Rivedere i meccanismi finanziari di sostegno industriale. La strada che si è percorsa negli ultimi tre anni è stata di fatto un concentrare gli aiuti ai soli motori elettrici. E se ne stanno vedendo gli effetti: tra incentivi alla produzione e quelli alla vendita la quota di mercato delle auto elettriche cinesi in Europa cresce, e cresce ovviamente a scapito di quelle europee. Il calo delle vendite delle auto europee si porta poi dietro quello di tutta la filiera delle imprese della fornitura di componenti. Anzi, proprio queste ultime, che sono l’anello più debole della catena, sono quelle che vanno salvaguardate per prime. Prima ancora di mettersi a ragionare su come ridisegnare le tappe dell’Europa verso la mobilità verde bisogna pensare a mettere in sicurezza le imprese”.

Il primo problema è dunque il tempo. Bruxelles ha già annunciato un Clean Industrial Act per fine febbraio 2025. Può essere un appuntamento ottimale per avviare un cambio di direzione, ma è tra due mesi, non è tardi?

“No, ma a patto che nel frattempo ci si occupi concretamente delle situazioni di crisi, evitando la chiusura delle imprese. Prima di pensare a correttivi regolamentari e agli incentivi va sostenuta la filiera. In Lombardia abbiamo già tre stabilimenti storici di componentistica per motori endotermici che hanno annunciato la chiusura. Purtroppo la velocità della certificazione degli errori commessi sta aumentando e questa è la prima urgenza da affrontare. Prima sosteniamo l’esistenza e la continuità della filiera, poi pensiamo ai correttivi”.

Foto Unsplash

Come intervenire?

“Con i classici ammortizzatori sociali, con ogni mezzo che possa ridare ossigeno alle imprese evitando al tempo stesso le chiusure e la perdita di competenze e di capacità produttiva”.

Ma queste decisioni sono di competenza dei singoli Stati. E non avrebbero difficoltà i singoli Stati a prendere simili decisioni in presenza di una normativa Ue tuttora vigente che, in tema di mobilità verde, va in tutt’altra direzione?

“Gli Stati intanto facciano la loro parte, nel frattempo spingiamo affinché l’Ue destini fondi a sostegno di queste operazioni di salvataggio”.

Vengono segnali positivi in tal senso da Bruxelles?

“Una settimana fa, l’11 dicembre, il Ppe, il gruppo di maggioranza relativa nel Parlamento Europeo, si è pronunciato con decisione sulla necessità di un cambio di rotta e ha indicato la stessa direzione del Manifesto per una mobilità sostenibile lanciato da noi in Regione Lombardia tre anni fa, in cui già allora prendevamo posizione per un percorso basato sulla neutralità tecnologica”.

Quali risultati sono da attendersi? Anche una revisione degli obiettivi di decarbonizzazione della mobilità?

“Il punto fondamentale è calare gli obiettivi nella realtà. E’ stato commesso un grande errore: basare il calcolo dell’impatto della mobilità solo suula parte finale del processo, sul mezzo di trasporto, sull’emissione allo scarico. Ma un’auto che si muove senza emissioni non vuol dire che anche la produzione di quella stessa auto sia stata priva di emissioni. Senza contare poi il tema dello smaltimento del prodotto a fine vita: nodo decisivo soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento delle batterie”.

Quanto può pesare il caso Stellantis? Sotto la gestione di Tavares il gruppo era stato il più restio tra le grandi case europee a premere per una revisione delle norme sulla mobilità verde, tanto che era anche uscito dall’Acea, l’associazione delle industrie europee dell’automotive. Ora Stellantis ha annunciato che dal prossimo primo gennaio rientrerà nell’associazione. Sarà un vantaggio non avere più un fronte industriale diviso all’interno dell’Unione?

“Se Stellantis torna a essere un’industria attenta ai propri stabilimenti e a un ecosistema, come quello italiano, e lombardo in particolare, che ne ha fatto le fortune in passato, troverà da parte di tutti i territori in cui opera, a partire dalla Regione Lombardia, la massima disponibilità a sostenere, a rinforzare e a favorire lo sviluppo della filiera di componentistica, di elettronica e di soluzioni It finalizzato alle nuove tecnologie della mobilità. Ma da Stellantis intanto ci aspettiamo nuovo piano industriale, che punti sull’auto e sui mezzi commerciali e che ridia vigore a tutto l’ecosistema dell’automotive italiano. Se invece l’impegno dovesse continuare ad essere solo finanziario, le conseguenze per l’industria del settore non potrebbero che restare negative”.

Intanto però un primo risultato è stato raggiunto: da settimane non si sente più parlare di dazi europei sulle auto cinesi.

“E’ una scelta su cui non c’è grande condivisione. Anche perché i dazi Ue su un prodotto provocano reazioni su altri comparti industriali e producono alla fine conseguenze specie ai Paesi che hanno bilance commerciali molto attive con i cinesi. E non sarebbero comunque il modo giusto per affrontare il problema. Qui il tema è industriale: l’Europa deve decidere se avere ancora oppure no un’industria dell’auto”.