Conti: Sanremo e Rai? Non posso fare a meno l’uno dell’altra

Il conduttore dice la sua sulla sentenza del Tar che obbliga il comune a indire una gara per l’assegnazione del Festival

“La Rai non può fare a meno del Festival, Sanremo non può fare a meno della Rai”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, in serata fuori dal Casinò, commentando la recente sentenza del Tar Liguria che obbliga il Comune di Sanremo, a partire dall’edizione del 2026, a indire una gara per individuare il partner televisivo, senza più procedere all’affidamento diretto alla Rai.

Sanremo Giovani

Sulla strada per arrivare al Festival c’è la tappa dedicata a SarRemo Giovani, con la serata finale in programma il 18 dicembre su Rai1, condotta da Conti insieme ad Alessandro Cattelan. Tra i sei finalisti di Sanremo Giovani e i due di Area Sanremo usciranno i quattro artisti che saranno all’Ariston tra le Nuove Proposte. Inoltre saranno presentati i Big e i titoli dei brani in gara.