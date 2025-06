Ecco il piano di comunicazione per il Giubileo da un milione di euro

“Roma, con la sua storia millenaria e il suo fascino eterno, si prepara a diventare il cuore pulsante di un movimento mondiale di incontro, crescita e rinnovamento. La campagna di comunicazione, che sta prendendo il via in questi giorni, non è solo un invito a visitare Roma, ma a viverla come un’esperienza trasformativa, capace di unire le persone e ispirare il mondo intero”.

Lo fa sapere l’Ufficio Stampa del Commissario di Governo per il Giubileo 2025 presentando la campagna di comunicazione per il Giubileo 2025, “un abbraccio collettivo di Roma verso il mondo”, realizzata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comune di Roma, della Regione Lazio, della Santa Sede e dal Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

Roberto Gualtieri è Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 dal 04/02/2022

“Al centro del concept creativo, un’immagine simbolica: un abbraccio collettivo – spiegano – rappresentato da linee colorate che avvolgono pellegrini, viaggiatori e cittadini romani, in continuità con il format della campagna che già un anno fa inaugurò le attività di comunicazione sul Giubileo. Questo abbraccio non è solo una metafora visiva, ma il cuore stesso della campagna, che esprime la sinergia tra le Istituzioni coinvolte nell’organizzazione del Giubileo e la promessa di Roma di accogliere chiunque con un sentimento di apertura e inclusività. Le linee colorate, che si intrecciano in un abbraccio universale, sono il segno di una città pronta a stringere il mondo in un unico, grande gesto di partecipazione e condivisione. Roma, la città eterna, diventa così il palcoscenico di un evento globale, un luogo dove la spiritualità si intreccia con l’esperienza collettiva, trasformando ogni visitatore in parte di una comunità più grande”.

Il Giubileo 2025, attraverso la sua bellezza, la sua storia e la sua tradizione, si prepara a diventare il simbolo di un’umanità che si riunisce, sperimenta il cambiamento e abbraccia un futuro di speranza. Un abbraccio che attraversa l’Italia. La campagna si sviluppa su tre livelli distinti, ma tutti uniti dall’idea di accoglienza, spiritualità e partecipazione”. A livello nazionale – spiega ancora il comunicato – “due soggetti principali sono dedicati all’accoglienza nazionale e saranno visibili in spazi strategici come aeroporti e stazioni. I protagonisti – una famiglia e un gruppo di giovani – sono ritratti in scenari iconici di Roma, come Piazza San Pietro e Piazza del Popolo, luoghi che incarnano il profondo significato del Giubileo. I messaggi sottolineano l’esperienza unica che attende chiunque scelga di visitare la Capitale, invitando a scoprire una Roma che non è solo una città, ma una porta aperta verso il mondo e una capitale della spiritualità”.

Per la Capitale, la comunicazione del Commissario di Governo per il Giubileo 2025 ha previsto “altri due soggetti si concentrano sull’accoglienza cittadina, mettendo in luce la vera essenza di Roma: la sua generosità, la sua storica vocazione all’inclusione e la sua capacità di creare legami profondi con chi la visita. Roma, con il suo abbraccio universale, accoglie ogni pellegrino, viaggiatore e cittadino in un’esperienza unica di solidarietà e connessione”. Ma “la campagna si estende anche al territorio regionale, con cinque soggetti che rappresentano ciascuna delle province del Lazio. La Regione Lazio, con il suo ‘Benvenuto al mondo’, invita a scoprire angoli di straordinaria bellezza, invitando a vivere un’esperienza che va ben oltre la città, abbracciando il territorio e la sua autenticità”.

“La campagna, che prenderà il via questa settimana, prevede un piano media articolato su più canali, con un investimento complessivo di oltre un milione di euro, e include più di 40 uscite tra testate giornalistiche nazionali e locali, per diffondere il messaggio di Roma come cuore pulsante del cambiamento globale; oltre 1.700 passaggi su emittenti radiofoniche nazionali e locali, per raggiungere un vasto pubblico e amplificare il messaggio di accoglienza e trasformazione; oltre 1.000 impianti tra affissioni statiche e dinamiche in città, aeroporti, stazioni e grandi centri, per un impatto visivo immediato e capillare e, sul lato digital, oltre 16,5 milioni di impression, con campagne digitali che raggiungeranno un pubblico globale, puntando a sensibilizzare e coinvolgere attraverso social media, display advertising e video content”.