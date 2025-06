Lazio-Inter free vale ‘solo’ 1,347 milioni su Dazn. Ma sale sul podio al lunedì

Lazio-Inter gratis, finita con la vittoria sei a zero fuori casa degli uomini di Simone Inzaghi, non fa il botto su Dazn. Ma è comunque il terzo programma più visto della serata dopo la fiction di Rai1 e il reality di Canale 5.

Lazio-Inter gratis va forte ma non sfonda. Che un incontro sia proposto in versione free o pay su Dazn, alla fine il numero degli spettatori del calcio di Serie A non si eleva considerevolmente.

Ieri, ad esempio, il match tra biancocelesti e nerazzurri, trasmesso in un lunedì apparentemente ideale per far lievitare un risultato di ascolti interessante, e con uno svolgimento della gara pirotecnico (0-6 per gli uomini di Simone Inzaghi), il bilancio si può definire soltanto soddisfacente: 1,347 milioni di spettatori.

Gli ascolti del sedicesimo turno su Dazn

L’anno scorso lo stesso match aveva fatto di questi tempi 1,421 milioni di spettatori. L’altra partita free trasmessa, poche settimane fa, Napoli-Milan, aveva invece raggiunto quota 1,883 milioni, rimanendo però sotto il risultato del derby di Milano (1,972 milioni) e sotto quello di Inter-Juventus.

Il derby d’Italia, in particolare, ha ottenuto in total audience 1 milione 937 mila spettatori su Sky e poi ulteriori 1,2 milioni su Dazn. Fa pensare così il fatto che il record stagionale lo abbia realizzato una partita senza esclusiva e che il potenziale bilancio aggiuntivo free dello streaming non sia forse tale da giustificare troppe azioni promozionali come quella appena condotta da Dazn.

Detto questo, va ricordato che di questi tempi un bilancio tv da 1,347 milioni di spettatori è comunque considerevole. La partita di ieri ha perso il confronto con la fiction di Rai1 ‘Vincenzo Malinconico’ e con il ‘Grande Fratello’ su Canale 5, ma ha largamente battuto tutte le altre opzioni generaliste, rimaste abbondantemente sotto quota un milione.

Thiago Motta (foto Ansa)

Sky batte Dazn sulla co-esclusiva della Juve non sulla Roma

Le altre partite del sedicesimo turno? Su Dazn Milan-Genoa ha conseguito 974mila spettatori. Udinese-Napoli ha avuto 745mila spettatori. Juventus-Venezia, invece, 704mila spettatori su Sky e 528mila su Dazn. Per Como-Roma, invece, Sky a 395mila e Dazn a 480mila.