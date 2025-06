‘Vermiglio’ nella short list per il miglior film straniero agli Oscar 2025

Il film di Maura Delpero tra i 15 titoli in corsa per il prestigioso premio, un traguardo per il cinema italiano

L’Accademy awards ha annunciato che Vermiglio, diretto da Maura Delpero, è tra i 15 film della short list per il miglior film internazionale. L’opera, già vincitrice del Leone d’argento alla 81ª mostra del cinema di Venezia e in gara ai prossimi Golden Globe, rappresenta l’Italia nella competizione per la statuetta più ambita.

Una selezione internazionale

Oltre a Vermiglio, la short list include titoli da tutto il mondo:: I’m Still Here (Brasile), Universal Language (Canada), Waves (Repubblica Ceca), The Girl with the Needle (Danimarca), Emilia Pérez (Francia), The Seed of the Sacred Fig (Germania), Touch (Islanda), Kneecap (Irlanda), Flow (Lettonia), Armand (Norvegia), From Ground Zero (Palestina), Dahomey (Senegal), How to Make Millions before Grandma Dies (Thailandia), Santosh (Regno Unito).

Vermiglio: prossimi step verso gli Oscar

Il film racconta una storia ambientata nella Val di Sole, in Trentino, interamente girato in dialetto locale e interpretato da attori non professionisti. La regista Delpero lo definisce un’“omelia montanara”, un racconto in grado di trasmettere l’anima di una realtà lontana dal tempo e dallo spazio convenzionali.

Un anno competitivo

Quest’anno 85 film hanno partecipato alla selezione preliminare. Tra i concorrenti più accreditati ci sono Emilia Pérez (Francia), vincitore del premio della giuria a Cannes, The Girlwith the Needle (Danimarca), I’m Still Here (Brasile), e The Seed of the Sacred Fig (Germania), che ha ottenuto un riconoscimento speciale sempre a Cannes.