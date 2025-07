Tradimento batte Diaco e Telethon. Fazio bene con Richard Gere

Pierluigi Diaco con Bella Festa’ su Rai1 arriva a 1,8 milioni e 12,6% di share. ‘Tradimento’ sul Canale 5 a 2,157 milioni e 13,9%. Sul podio sale Fazio con Richard Gere, Michael Bublè e Ficarra e Picone al 10,6%. Report indaga sul vino: 8,1%

Vigilia di Natale quasi imminente e competizione al minimo ma non assente nella serata tv di domenica 21 dicembre, con Pierluigi Diaco per Telethon in test su Rai1 con ‘Bella Festa’ e la soap ‘Tradimento’ su Canale 5. In griglia due dei tre grandi outsider (a riposo ‘Le Iene’).

Da Fabio Fazio a ‘CTCF’ tra gli altri sono passati Richard Gere, Michael Bublè, Ficarra & Picone, Bianca Guaccero, Alessia Marcuzzi, Roberto Burioni, Aldo Cazzullo, Massimo Giannini, Annalisa Cuzzocrea. Da Sigfrido Ranucci su ‘Report’ in primo piano il vino top class della Toscana, ma anche il Coni, l’intelligenza artificiale e l’emergenza idrica in Basilicata. E poi sono stati proposti i film di Rai2 (‘La carica dei 102, un nuovo colpo di coda’), Italia 1 (la commedia ‘Sono Lillo’), La 7 (‘Qualcosa è cambiato’).

Per una volta solo ‘Zona Bianca’ su Rete4 ha fatto puro talk politico (Fazio a parte), mentre Dazn ha trasmesso in esclusiva Monza-Juventus. Ma vediamo come Auditel ha messo in fila le varie proposte principali in prima serata.

Tradimento stacca la festa di Diaco per Telethon. Bene Fazio

Su Rai1 ‘Bella Festa’ con Pierluigi Diaco e tanti ospiti tra i protagonisti della raccolta fondi per Telethon ha conseguito solo 1,8 milioni e il 12,6% di share (l’ultima di ‘Vincenzo Malinconico’ aveva avuto 2.845.000 spettatori con uno share del 16,9%). Così hanno vinto i fedeli della soap turca.

Su Canale 5 la serie tv ‘Tradimento, con Vahide Percin tra i protagonisti, ha conseguito 2,157 milioni di spettatori con uno share del 13,9%. Domenica scorsa aveva ottenuto 2,134 milioni di spettatori con uno share del 13%.

Sul Nove la nuova puntata di ‘Che tempo che fa’, con tanti ospiti pregiati con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ha avuto 1,314 milioni di spettatori ed il 7% nella presentazione, 1,971 milioni di spettatori ed il 10,6% nel programma, 1,041 milioni e 9,05% col Tavolo. Sette giorni prima aveva avuto 2.122.000 spettatori con il 10.9% nel programma, con Il Tavolo a 1.038.000 con l’8.9%.

Su Rai3 la nuova puntata di ‘Report’ ha avuto 1,453 milioni e 8,1% di share dopo la presentazione a 960mila e 5%. Su Rete 4 ‘Zona Bianca’ si è fermato a 690mila e 4,7%.

Tra i film vince Rai2, male Lillo su Italia 1

Ma vediamo le prestazioni delle pellicole. Su Italia1 la prima tv del film ‘Sono Lillo’ con Lillo Petrolo protagonista, ha conquistato solo 546mila spettatori ed il 4,3%. Su Rai2 ‘La carica dei 102, un nuovo colpo di coda’ a 907 mila e 4,9% di share . Inoltre, su La7 il film ‘Qualcosa è cambiato’ a 460.000 spettatori e 2,9%.