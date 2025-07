Italia protagonista nella nuova legislatura europea

Il 15 gennaio a Bruxelles si svolgerà l’appuntamento annuale di Connact. Aziende e associazioni di categoria si confronteranno con oltre 250 rappresentanti delle istituzioni Ue in otto tavoli tematici

Il 1° dicembre si è insediata ufficialmente la nuova Commissione europea. A guidarla è ancora Ursula Von Der Leyen, al suo secondo mandato, e la nomina di vicepresidente esecutivo è stato assegnata a Raffaele Fitto, commissario per la Politica regionale e di coesione, lo Sviluppo regionale, le Città e le Riforme.

Un incarico importante, che delinea la centralità del nostro Paese nel contesto europeo.

Le complessità della IX legislatura hanno riaffermato con forza l’esigenza di spazi di incontro e confronto tra imprese e associazioni di categoria e decisori politici – italiani ed europei -, al fine di costruire una rotta comune. Ascolto e dialogo sono e saranno fondamentali per affrontare le sfide economiche, finanziarie e sociali, e stabilire linee strategiche condivise affinché le decisioni si trasformino in risultati tangibili e positivi per il futuro.

Connact si inserisce proprio in questo contesto e lo fa con un appuntamento patrocinato dal Parlamento europeo e promosso da associazioni di categoria e aziende.



Il 15 gennaio, al The Square Meeting Centre a Bruxelles, si svolgerà la prima edizione dell’evento annuale che parte dalla necessità di un confronto aperto tra decisori pubblici e privati. “Il sistema Italia nella nuova legislatura Ue” – questo il titolo del convegno – vede il coinvolgimento di realtà con stabile rappresentanza a Bruxelles, gli europarlamentari nazionali e funzionari di Parlamento, Consiglio e Commissione: attesi oltre 250 rappresentanti delle istituzioni e altrettanti per le imprese.

Gli ambiti economici sul tavolo sono numerosi e i settori rappresentati altrettanti, come agrifood, finanza, energia, trasporti e logistica, farmaceutica, sicurezza e difesa, media, industria e mercati, tecnologia.

Il programma

L’evento del 15 gennaio inizierà alle 17 con una sessione plenaria durante la quale si parlerà dell’Italia al parlamento Ue, presentando l’agenda della nuova legislatura e il sistema Italia a Bruxelles.

A seguire, dalle 18, si svolgeranno otto differenti sessioni tematiche: esperti del settore e aziende si confronteranno con le istituzioni e gli esponenti dell’Europarlamento per parlare di transizione energetica, decarbonizzazione dei trasporti, nuova politica industriale europea, credito e finanza, salute e alimentazione, difesa e sicurezza, telecomunicazioni e industria dei media.

Seguiranno le conclusioni e un aperitivo-cena di networking.

I campi di confronto

Transizione energetica e neutralità tecnologica saranno al centro delle sessioni moderate da Vittorio Oreggia, direttore di Gea Agency, e da Lorenzo Robustelli, direttore di Eunews. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede infatti investimenti del valore di quasi sei miliardi di euro in fonti di energia rinnovabile, col fine di portare l’Italia verso una maggiore indipendenza energetica. A questi si aggiunge un impegno superiore ai 23 miliardi per il rinnovo del trasporto pubblico locale, con l’acquisto di bus a bassa emissione, e per il rinnovo di parte della flotta di treni per il trasporto regionale con mezzi a propulsione alternativa.

Al centro dell’attenzione anche il maxi-accordo commerciale siglato tra l’Ue e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Bolivia, Uruguay e Paraguay). David Caretta, corrispondente da Bruxelles di Radio Radicale e firma de Il Foglio, modererà il tavolo di confronto dedicato alla politica industriale europea, al cui centro ci sarà proprio la nuova intesa raggiunta e i benefici e le criticità derivanti.



Un altro tema chiave che troverà spazio ai tavoli del 15 gennaio è il ruolo della finanza nel rilancio della competitività europea. A fare da moderatore sarà Giuliano Zulin, caporedattore della sezione economia di Gea Agency e autore Rai (“Re Start”, “Eccellenze italiane” e “Luce Verde”).

Riflettori puntati anche su agroalimentare e pharma: Angelo di Mambro, caporedattore per l’agroalimentare di Euractv.com medierà il dialogo sulle potenzialità del settore, il suo legame con l’industria farmaceutica e lo spettro delle tariffe americane sui beni esportati dall’Europa all’indomani della vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti Mambro.

Nella sessione tematica dedicata alla difesa e alla sicurezza si parlerà di sviluppo di tecnologie all’avanguardia in grado di rafforzare l’autonomia strategica e la capacità industriale europea, e di come i settori in Italia godano di ottima salute e le imprese siano competitive nel mercato internazionale. Ci sarà spazio anche per parlare di infrastrutture di telecomunicazioni e degli interventi indispensabili per sostenere la transizione digitale e quella verde, preservando e aumentando la competitività delle imprese.



Riflettori puntati anche sull’industria del media, con la direttrice responsabile di Prima Comunicazione, Alessandra Ravetta, al cui tavolo si parlerà di pluralismo, trasparenza dei finanziamenti, indipendenza dal potere politico, impatto dell’intelligenza artificiale e contrasto alle fake news, alla luce del Media Freedom Act, e del futuro del comparto.

Connact è un progetto inclusivo, aperto quindi al contributo di tutte le realtà di rilievo che vorranno mettere a fattor comune le proprie istanze, con l’obiettivo di continuare ad affrontare le sfide comuni e sfruttare le opportunità emergenti in un mondo e in un mercato sempre più aperti e complessi.

Promotori

A2A, Assonime, Autostrade per l’Italia, Carni Sostenibili, CentroMarca, Chiesi Farmaceutici, Cia-Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confartigianato Imprese, Confcooperative, Confetra, Consiglio Nazionale del Notariato, Edison, Enel, Eni, FederlegnoArredo, Federcasse, Fibercop, Filiera Italia, Fincantieri, Gruppo Fs, Generali, Agenzia Ice, Intesa Sanpaolo, Ita Airways, Iveco Group, Leonardo, Menarini, Mfe – MediaForEurope, Open Fiber, Pirelli, Saipem, Snam, Terna, Tim

Patrocini

Ambasciata d’Italia Bruxelles, European Committee of the Regions, Conferenza delle regioni e delle province autonome, Unioncamere, Enea



Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana.