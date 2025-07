Inrete Digital: crescita e leadership nella comunicazione digitale corporate e istituzionale

Inrete Digital chiude il 2024 con un fatturato oltre i 2 milioni e nuovi importanti case studies nel settore corporate e istituzionale

Inrete Digital, web agency performance driven specializzata in comunicazione web e digital marketing in ambito corporate e istituzionale, consolida il suo posizionamento nel mercato di riferimento e chiude il 2024 con un fatturato che supera i 2 milioni di euro, segnando un’ulteriore crescita rispetto agli anni precedenti.

Un traguardo che è il risultato dello sviluppo di soluzioni creative, piattaforme tecnologiche e strategie data-driven in contesti aziendali e pubblici di alto profilo, con alcuni nuovi e importanti case studies.

Case studies in ambito pubblico: ENAC e MM Spa

Tra le principali milestone del 2024 spiccano due progetti di grande rilevanza: la messa online dei nuovi portali web di ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, e MM Spa, società pubblica leader nella costruzione e gestione di infrastrutture idriche, servizi abitativi e opere ingegneristiche per la città di Milano.

Questi progetti, caratterizzati da un approccio user-centered, finalizzato al rispetto dei requisiti di accessibilità dell’ambito pubblico e al raggiungimento degli obiettivi di comunicazione degli enti, hanno ridisegnato l’esperienza digitale degli utenti, rendendola più intuitiva, chiara e fruibile.

Digital strategy e social media per il Politecnico di Milano

Inrete Digital ha inoltre rafforzato la propria expertise in ambito istituzionale con la consulenza digital e social del Politecnico di Milano. L’agenzia è stata partner strategico nella strategia di comunicazione della nuova corporate identity dell’ateneo attraverso un percorso che ha previsto:

Sessioni di formazione a rettori e vicerettori, dipartimenti e team di comunicazione.

Un piano d’azione social per comunicare la nuova identity tramite i canali corporate e dei dipartimenti.

Un media plan multicanale studiato per amplificare la portata e l’impatto della comunicazione istituzionale.

Una divisione dedicata a Healthcare e Pharma

La specializzazione di Inrete Digital nei settori sanitario e pharma si conferma con il prosieguo delle collaborazioni con clienti come Gruppo San Donato, Alliance Medical e Ab Medica e la nuova consulenza per Chiesi Italia, per i quali l’agenzia ia ha sviluppato progetti di comunicazione social, digital marketing e patient advocacy. Parallelamente, l’agenzia ha curato la comunicazione online di Biopharma Network, prima associazione italiana dei manager del settore farmaceutico, e di Club Santè Italia, che raccoglie le principali aziende francesi del settore Salute in Italia, culminata con la missione istituzionale del club a Parigi, che ha visto protagonisti i manager delle aziende e una delegazione di Regione Lombardia per rafforzare il dialogo tra Italia e Francia nell’innovazione sanitaria.

Content Creation: oltre 80 eventi raccontati con formati multimediali

L’allargamento del team di Content Creation ha permesso a Inrete Digital di raccontare oltre 80 eventi corporate e istituzionali nel corso dell’anno, attraverso formati innovativi e ad alto engagement come:

Social reel e corporate video per canali digitali.

Podcast tematici, che hanno approfondito i principali temi strategici dei clienti.

Infografiche animate per comunicazioni istituzionali e presentazioni.

Google Premier Partner: un riconoscimento alle capacità nelle campagne multimediali

Un ulteriore traguardo del 2024 è stato il raggiungimento dello status di Google Premier Partner, riservato al 3% delle aziende aderenti al programma, che certifica le competenze tecniche e strategiche di Inrete Digital nella pianificazione media e nella gestione di campagne sulla piattaforma. Un riconoscimento consolidato anche attraverso la gestione delle campagne di Natale di Giocheria Spa, Gruppo Giochi Preziosi, dimostrando la capacità di creare strategie full funnel in contesti competitivi e ad alto impatto stagionale.

2025: uno sguardo al futuro

Con una solida crescita e un portfolio in espansione, Inrete Digital si conferma partner strategico per la comunicazione digitale corporate e istituzionale. Per il 2025, l’agenzia punta a consolidare il proprio ruolo puntando su strategie integrate che coprono l’intera user journey, con un focus su contenuti multimediali, tecnologie all’avanguardia e soluzioni data-driven.