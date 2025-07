Capodanno tv. Rai 1 con Liorni in Calabria, Canale 5 Panicucci a Catania

La Calabria si prepara al bis con il Capodanno di Rai 1, e quest’anno avrà come sfondo il lungomare di Reggio Calabria.

Rai 1 e “L’Anno che Verrà” accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno dalla suggestiva Piazza Indipendenza di Reggio Calabria e lo faranno con la conduzione di Marco Liorni, accompagnato da tanti artisti.

Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti dell’ormai tradizionale appuntamento di Rai 1 realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria, grazie alla convenzione siglata con Rai Com, e con il contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Dalla Calabria, terra straordinaria, territorio che anno dopo anno conquista attenzione anche oltre il confine del nostro Paese per la sua bellezza, il pubblico sarà invitato a trascorrere il 31 dicembre all’insegna del divertimento, della serenità e dell’allegria.

Reggio Calabria, città dei Bronzi, circondata dalle bellezze del suo territorio e del suo mare, con la sua storia e le sue tradizioni, dalle 21 circa, non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, ospiterà per oltre quattro ore una kermesse che metterà assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica.

Anche per questa edizione “L’Anno che Verrà”, sarà fruibile in diretta streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica su Rai Radio1 con uno speciale condotto da Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola, presenti sul posto con una postazione speciale e incursioni dal backstage per intervistare gli ospiti presenti nel corso della serata.

Capodanno in musica su Canale 5

Martedì 31 dicembre in prima serata, dalla suggestiva Piazza Duomo di Catania, Canale 5 propone Capodanno in musica condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. Il concerto che festeggia l’arrivo del nuovo anno, prenderà il via al termine del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica.

Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. Tra gli altri: Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, LDA, Ludwig, Marco Masini, Mida, Mietta, Orietta Berti, Paola e Chiara, Paolo Meneguzzi, Riccardo Fogli, Riki, Spagna, Umberto Tozzi, Vida Loca.

Sul palco di Catania si esibiranno anche tutti i talenti della scuola di Amici. Capodanno in Musica si avvarrà poi di una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio.

La serata sarà trasmessa in simulcast sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio.

La regia sarà affidata a Luigi Antonini.