E il naufragar è dolce in questa serie

Giacomo Leopardi diventa protagonista in tv. Ilary Blasi torna a raccontarsi sugli schermi. ‘ACAB’, dopo il cinema, si fa serie

Leonardo Maltese

Sempre caro mi fu

Dopo la presentazione alla Mostra del cinema di Venezia, arriva in televisione la miniserie ‘Leopardi – Il poeta dell’infinito‘, con cu Sergio Rubini esordisce alla regia tv. A interpretare il poeta, Leonardo Maltese, già visto in ‘Rapito’ di Marco Bellocchio e nel ‘Signore delle formiche’ di Gianni Amelio. Suoi genitori nella fiction, Alessio Boni e Valentina Cervi. L’opera in costume è stta girata fra Recnaati, Bari e la Puglia. Su Rai1, dal 7/1

Ilary Blasi

Ilary si (ri)lancia in serie

La promessa è: ‘Ilary Blasi come non l’avete mai vista!’. Diretta da Tommaso Deboni e e prodotta da Banijay Italia, ‘Ilary’ arriva un anno dopo ‘Unica’, in cui la (quasi: il divorzio non è ancora formalizzato) ex signora Totti forniva la propria interpretazione dell’avvelenato addio. Adesso, la Blasi racconta se stessa, le lezioni di cucina e i lanci con il paracadute. Affiancata anche dal nuovo compagno Bastian Muller. Su Netflix, dal 9/1

Brividi in serie

David Schwimmer (il Ross di ‘Friends’), Ana Ortiz, Jayden Bartels e Sam McCarthy sono i protagonisti degli otto episodi di ‘Piccoli Brividi: La misteriosa avventura’. La nuova stagione attinge ad alcuni dei libri più popolari della serie per ragazzi Piccoli brividi, dell’autore americano Robert Lawrence Stine, che ha venduto nel mondo oltre 400 milioni di copie. Su Disney+, dal 10/1

Nuove indagini a Pineta

Tornano, con tre nuove storie, ‘I delitti del BarLume’, ispirati ai gialli toscani di Marco Malvaldi (Sellerio Editore). Prodotta da Palomar e Sky Studios, la stagione 2025 si apre con l’episodio ‘Non è un Paese per bimbi’, con la scomaprsa Gino, un traffico di diamanti e un sogno da interpretare. Filippo Timi torna nei panni di Massimo, il barista circondato da vecchietti detective. Su Sky e Now, dal 13/1

Adriano Giannini, Marco Giallini

Cops & manganelli

In origine era un libro di Carlo Bonini, nel 2012 è diventato un film di Stefano Sollima. Adesso ‘ACAB’ (ossia: All Cops Are Bastards, tutti i poliziotti sono bastardi) è una serie diretta da Michele Alhaique, che come attore televisivo aveva iniziato con ‘Distretto di polizia’. Alla Mobile di Roma opera – con metodi poco ortodossi – la squadra di Mazinga (Marco Giallini), Marta (Valentina Bellè) e Salvatore (Pierluigi Gigante). Ma il nuovo comandante (Adriano Giannini) crede in un altro tipo di polizia. Tutti però dovranno fare i conti con un autunno caldo. Su Netflix, dal 15/1