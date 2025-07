Meta si allinea con Trump scegliendo un capo affari globali repubblicano

Meta ha annunciato che Nick Clegg, l’attuale presidente degli affari globali, lascerà l’azienda dopo sei anni di servizio. A sostituirlo sarà il suo vice, Joel Kaplan, ex presidente della Federal Communications Commission (FCC), l’agenzia governativa statunitense che supervisiona il settore delle comunicazioni, e già vice capo di staff della Casa Bianca sotto la presidenza di George W. Bush.

Clegg, ex vice primo ministro del Regno Unito, ha svolto un ruolo fondamentale nelle relazioni governative di Meta, affrontando periodi di forte pressione politica e regolatoria, come il caso Cambridge Analytica e le accuse di interferenze nelle elezioni statunitensi del 2016.

Con il prossimo insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca atteso per il 20 gennaio, la nomina di Kaplan segna un netto riallineamento di Meta con l’amministrazione repubblicana. Joel Kaplan è noto infatti per le sue posizioni conservatrici e per aver difeso la libertà di espressione politica all’interno di Meta, spingendo contro le restrizioni sul tema politico decise dal gruppo lo scorso febbraio che, secondo lui, avrebbero penalizzato principalmente i conservatori.

Meta inoltre ha recentemente nominato un altro repubblicano, Kevin Martin,, come vicepresidente per le politiche pubbliche globali, e la sua consulente legale, Jennifer Newstead, è stata una delle principali consigliere legali del Dipartimento di Stato sotto Trump nel 2017.

L’azienda sembra dunque intenzionata a stabilire una relazione più solida con il nuovo governo, evitando ulteriori conflitti con Trump, che in passato aveva minacciato azioni contro Mark Zuckerberg per ciò che considerava una ingerenza politica, e presidiando il territorio in un momento in cui Elon Musk, che si prepara a rivestire un ruolo chiave nel team presidenziale, sta cercando di ottenere favori per i suoi progetti concorrenti di intelligenza artificiale, realtà virtuale e social media.

Foto (YouTube): da sinistra Joel Kaplan, nuovo president of Global Affairs di Meta, e l’uscente Nick Clegg