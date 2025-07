Anche i verdi tedeschi rispondono a Musk: giù le mani dalla nostra democrazia

Anche il candidato cancelliere dei Verdi tedeschi, Robert Habeck, si è scagliato contro il miliardario statunitense Elon Musk, accusandolo d’intromissione nella campagna elettorale tedesca.

“Giù le mani dalla nostra democrazia, signor Musk!”, ha detto l’attuale ministro dell’Economia alla rivista ‘Spiegel’. Musk sta pubblicando da diversi giorni post provocatori sul social X, di cui è proprietario, criticando la classe politica tedesca e invitando a votare l’estrema destra di Alternativa per la Germania (AfD) alle elezioni del 23 febbraio.

“La combinazione di immensa ricchezza, controllo delle informazioni e delle reti, uso dell’intelligenza artificiale e volontà di ignorare le regole è un attacco frontale alla nostra democrazia”, ha accusato Habeck. Secondo il politico verde, il consigliere del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump sta facendo tutto il possibile per promuovere i suoi interessi. “L’uomo più ricco del mondo, proprietario di una delle più potenti piattaforme mediatiche, sostiene apertamente un partito che è in parte estremista di destra. Non dovremmo commettere l’errore di sottovalutarlo”, ha ammonito.

In un precedente post su X, ricorda Adnkronos, il vicepresidente designato degli Stati Uniti, J.D. Vance, si è rifiutato invece di appoggiare uno specifico partito alle elezioni tedesche. “Perché non è il mio Paese e speriamo di avere buone relazioni con tutti i tedeschi”. Tuttavia, nello stesso messaggio, aveva criticato il trattamento dei media statunitensi nei riguardi dell’AfD, definito una “versione light del nazismo”. “Ma l’AfD è più popolare nelle stesse regioni della Germania in cui la resistenza ai nazisti è stata maggiore”, ha ribattuto Vance.