L’UsigRai prepara il congresso e invita alla mobilitazione

L’Usigrai da lunedì 13 gennaio avvia il Congresso per rinnovare i suoi vertici.

“Il rinnovo arriva mentre il vertice dell’azienda di servizio pubblico appare paralizzato dallo scontro politico in Commissione di Vigilanza sulla nomina della presidenza Rai”, ha scritto il sindacato in una nota, ricordando come lo stallo “si trascina ormai da mesi tra i veti incrociati dei partiti e della maggioranza”.

Ne sono un esempio “gli interim affidati per le direzioni in scadenza di tre testate della Rai (Raisport, Tg3 e TgR) per le quali il vertice non procede alle nomine per non indispettire chi ormai nel governo ritiene assodato il controllo diretto sulle decisioni del servizio pubblico”.

Secondo l’UsigRai, è “già finita in secondo piano la discussione avviata con gli Stati Generali sulla riforma della Rai, mentre ormai tra pochi mesi entrerà in vigore il regolamento Europeo sul Media Freedom Act che prevede nuove norme che garantiscano indipendenza ai vertici dei servizi Media Europei”.

Appello alla mobilitazione

“Dal Congresso, il Sindacato dei Giornalisti Rai lancerà un appello alla mobilitazione che parta dalle redazioni e coinvolga le forze sociali per riprendersi la Rai finanziata dai cittadini”, si legge ancora.

“Una Rai di tutti è la risposta del sindacato dei giornalisti alla logica proprietaria che caratterizza questa stagione della politica”.