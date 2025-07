Svolta in stile Musk la holding social nella gestione dei contenuti. “Anche gli esperti hanno pregiudizi e prospettive” spiega Meta. E Zuckerberg annuncia di voler collaborare con Trump, accusando l’amministrazione Biden di pressioni e l’Europa di avere leggi che “istituzionalizzano la censura”

Svolta in stile X per Meta. La holding social ha annunciato l’intenzione di arrivare a una significativa riduzione delle sue politiche di moderazione dei contenuti, inclusa la cessazione del suo programma di fact-checking di terze parti.

La novità riguarda gli Stati Uniti. Per ora nessun cambiamento nella moderazione dei contenuti è invece previsto in Europa, come ha poi precisato la holding social al sito Politico.

Note degli utenti al posto dei fact checker

“Faremo a meno dei fact-checker e li sostituiremo con note della comunità simili a X (ex Twitter)”, ha spiegato lo stesso Mark Zuckerberg in un post.

In pratica, Facebook, Instagram e Threads permetterà agli utenti di segnalare i post potenzialmente fuorvianti e che hanno bisogno di più informazioni di contesto, al posto di organizzazioni ed esperti indipendenti. Proprio come, appunto, succede già su X.

“Quello che è iniziato come un movimento per essere più inclusivi è stato sempre più utilizzato per mettere a tacere le opinioni ed escludere le persone con idee diverse, ed è andato troppo oltre”, ha aggiunto ancora Zuckerberg, riconoscendo che il “compromesso” nella nuova politica di Meta potrà comportare che sulla piattaforma appariranno più contenuti dannosi.

“Gli esperti, come tutti gli altri, hanno i loro pregiudizi e le loro prospettive”, ha spiegato Meta. Un aspetto questo che – sostiene il social – sarebbe emerso proprio “nelle scelte che alcuni hanno fatto su cosa verificare e come”.

Tanto che “un programma destinato a informare troppo spesso è diventato uno strumento di censura”.

Inoltre, gli sforzi messi in campo nel corso degli anni per gestire i contenuti sulle sue piattaforme si sarebbero ampliati “al punto da commettere troppi errori, frustrare gli utenti e troppo spesso intralciare la libertà di espressione”.

Plauso da Musk e Yaccarino

Immancambile il commento di Elon Musk che ha definito l’iniziativa “cool”. Anche la ceo di X, Linda Yaccarino ha detto la sua. “È una mossa intelligente da parte di Zuck”, ha scritto, auspicando che l’esempio sia seguito da altri social. “Il fact-checking e la moderazione non devono essere nelle mani di pochi gatekeeper selezionati che possono facilmente iniettare la loro parzialità nelle decisioni”, ha chiosato.

COMMUNITY NOTES FTW!!! ????



Fact-checking and moderation doesn't belong in the hands of a few select gatekeepers who can easily inject their bias into decisions. It's a democratic process that belongs in the hands of many.



And as we've seen on X since @CommunityNotes debuted,… https://t.co/zg51yUTGG1 — Linda Yaccarino (@lindayaX) January 7, 2025

Riallineamento con la Casa Bianca

Il cambio di rotta sulla moderazione dei contenuti continua con la strategia di riallinamento con la nuova amministrazione Usa messa in campo dalla holding social. Nei giorni scorsi, tra l’altro, Meta ha annunciato la nomina alla guida degli affari globali del conservatore Joel Kaplan, al posto di Nick Clegg.

Nel nuovo cda di Meta è entrato un altro esponente di destra, Dana White, patron della Ultimate Fighting Championship (Ufc) che organizza eventi di arti marziali miste e storico alleato di Trump.

Ma Zuckerberg va oltre. Nel video in cui ha annunciato la fine del fact checking, ha annunciato l’intenzione di lavoreremo col presidente Trump “per respingere i governi di tutto il mondo che se la prendono con le società americane e premono per una censura maggiore”.

Dal miliardario è arrivato anche un attacco all’Europa, tacciata di avere “un sempre crescente numero di leggi che istituzionalizzano la censura e rendono più difficile realizzare qualsiasi innovazione lì”.

Nessuna remora anche ad attaccare l’amministrazione uscente di Joe Biden di pressioni per la censura.

“Gli Usa hanno le più forti protezioni costituzionali al mondo per la libera espressione”, ha detto. “I Paesi latino americani – afferma – hanno tribunali segreti che possono ordinare alle aziende di eliminare cose silenziosamente. La Cina ha censurato le nostre app impedendone persino il funzionamento nel Paese. L’unico modo in cui possiamo respingere ciò in questo trend globale è col sostegno del governo Usa”. “Ed è per questo – ha continuato – che è stato così difficile negli ultimi quattro anni, quando persino il governo Usa ha premuto per la censura andando contro di noi ed altre compagnie Usa. Ha incoraggiato altri governi ad andare oltre”. “Ma ora – ha chiosato – abbiamo l’opportunità di ripristinare la libertà di espressione e sono emozionato nel coglierla”.