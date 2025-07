Tornano gli Stati generali della Comunicazione per la salute

Si svolgeranno a Roma il prossimo 16 gennaio al centro congressi dell’Inmi Spallanzani di Roma gli Stati generali della Comunicazione per la salute.

A promuoverli, per il terzo anno consecutivo, Federsanità e Pa Social con l’obiettivo di chiamare a raccolta giornalisti, comunicatori, social media manager, web content ovvero la schiera dei professionisti del Servizio Sanitario Nazionale che affianca, attraverso l’informazione, le Direzioni strategiche rispetto ai servizi di risposta ai bisogni di salute delle comunità.

Il tema scelto per questa edizione 2025 è ‘Contro Narrazione. La Comunicazione che fa buona sanita’: “nel contesto odierno, la comunicazione in sanità gioca un ruolo cruciale nel plasmare le percezioni pubbliche, influenzare i comportamenti e promuovere una cultura di prevenzione e benessere. Tuttavia, la crescente diffusione di notizie distorte e informazioni incomplete contribuisce a generare una narrazione del funzionamento del nostro Ssn spesso imprecisa. Questo può portare ad un atteggiamento di sfiducia nelle istituzioni sanitarie, cattiva informazione e scelte sbagliate da parte dei cittadini”, sottolineano gli organizzatori.

I lavori saranno introdotti dal presidente di Federsanità Fabrizio d’Alba, Dg dell’Aou Policlinico Umberto I, e Cristina Matranga, commissario straordinario dello Spallanzani. In apertura interverranno il ministro della Salute, Orazio Schilllaci, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Il programma prevede sessioni tematiche con l’intervento di esperti della comunicazione, giornalisti, tecnici oltre che comunicatori provenienti da tutte le Aziende sanitarie del paese. Due i Focus: un talk con i direttori generali delle principali strutture sanitarie del paese e un confronto sul tema della violenza contro gli operatori sanitari. Accrediti stampa entro il 15 gennaio ore 14 con l’ ingresso giornalisti da Via G. Folchi 6/A.

Giornalisti, comunicatori, social media manager: questa è la schiera di professionisti del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico, ma non solo, che affianca Direzioni strategiche e colleghi nella risposta ai bisogni di salute delle comunità. Chi si occupa di comunicazione, e lo fa per definizione, mette in comune saperi, valori, professionalità, integrando la sanità, in termini di governance, di cui si occupano le strutture sanitarie con la promozione della salute, ovvero quella che le Istituzioni fanno insieme e che produce risultati se costruita fianco a fianco con i Comuni, la Scuola, il Terzo settore, la Comunità. È quella che crea valore se radicata nei territori, anche attraverso l’advocacy e la potenza pervasiva dei media. Questo è l’ecosistema che Federsanità ha chiamato a raccolta, per il terzo anno, il 16 gennaio 2025 a Roma per gli “Stati Generali della Comunicazione per la Salute” con l’obiettivo di mettere a fuoco un argomento delicatissimo e prezioso perché scegliere di fare comunicazione per la salute significa scegliere la cultura della salute.

Nel contesto odierno, la comunicazione in sanità gioca un ruolo cruciale nel plasmare le percezioni pubbliche, influenzare i comportamenti e promuovere una cultura di prevenzione e benessere. Tuttavia, la crescente diffusione anche di notizie distorte e informazioni incomplete stanno generando una narrazione del funzionamento del nostro SSN spesso imprecisa. Questo può portare ad un atteggiamento di sfiducia nelle istituzioni sanitarie, cattiva informazione e scelte sbagliate da parte dei cittadini.

Da qui nasce – riporta una nota – la scelta di Federsanità di avviare, in sinergia col mondo della comunicazione e del giornalismo, una CONTRO NARRAZIONE ovvero una comunicazione che vada oltre la superficie, che sia basata su fatti verificati, trasparenza e un approccio costruttivo che metta al centro la buona sanità, i progressi scientifici, la centralità della salute e valorizzi la rete dei professionisti che vi lavorano. L’evento, organizzato dal Tavolo dei Comunicatori delle Aziende sanitarie associate a Federsanità in collaborazione con PA SOCIAL, si propone di avviare un cambiamento culturale e strategico nella gestione della comunicazione per la salute.