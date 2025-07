Lega Serie A, Simonelli e De Siervo: inizia l’era della compattezza

Premesse di unità e compattezza senza tanti precedenti recenti nella governance della Serie A. In margine alle votazioni dell’assemblea dei presidenti dei club calcistici, le dichiarazioni del presidente, Ezio Simonelli e quelle del neo ad, Luigi De Siervo. Ha retto e si è irrobustita la maggioranza che aveva eletto il primo dei due manager. E Simonelli ora spera di ‘convincere’ anche la minoranza di De Laurentiis e Lotito

Dopo Ezio Simonelli, scelto come presidente, la Lega Serie A ha eletto come ad, confermandolo nel ruolo, Luigi De Siervo. Fin qui entità politicamente duale, con il presidente uscente che non era perfettamente allineato con l’amministratore delegato e il peso delle proprietà italiane – a partire da quelle di Napoli e Lazio – che ‘destabilizzava’ spesso la governance, la Lega Serie A ora promette di potere avere per questo quadriennio una gestione più pienamente corale dei propri vertici. La maggioranza messa a punto dai vari Marotta, Calvo, Scaroni pare avere una solidità senza precedenti, coagulando ‘stranieri’ e italiani in una maniera del tutto nuova.

In margine all’assemblea che ha eletto De Siervo, i consiglieri di Lega e i consiglieri indipendenti, le dichiarazioni di Simonelli e dell’ad hanno sottolineato come la chiave dell’azione nei prossimi anni possa essere una più consolidata sintonia. Tra presidente e ad, ma anche tra le varie componenti della Lega Serie A e, in senso più ampio, nei rapporti con il ministro dello sport, Andrea Abodi ed il governo e con il prossimo presidente federale (Gabriele Gravina è l’unico candidato).

Dovrebbe essere più facile, nel nuovo contesto, portare a casa qualche riforma per i club. In discussione c’è la Legge Melandri ed Abodi ha promesso novità positive per la prossima primavera ma tra i vari nodi da sciogliere, per favorire un maggiore afflusso di risorse, c’è anche quello della riforma delle legge che vieta al mondo del betting un certo tipo di pubblicità e di intervento nelle sponsorizzazioni, nonchè il problema dell’ammodernamento delle infrastrutture e quello delle facilitazioni fiscali.

Simonelli: viva l’unità e la Lega è già una media company

Al primo intervento della nuova era, Simonelli ha commentato: “Oggi siamo riusciti a completare la governance, sono felice che l’amministratore delegato De Siervo abbia raccolto 17 voti. Conferma la bontà del lavoro fatto e sono convinto che sarà anche uno stimolo per il futuro. Abbiamo già fatto tante cose da quando sono entrato in carica, ho visto una Lega che negli ultimi sei anni ha cambiato pelle”.

Il presidente ha inoltre sullo specifico del lavoro manageriale condotto ha aggiunto: “La Lega è diventata una piccola media company e a Riyadh abbiamo visto un’organizzazione perfetta della Supercoppa. Un lavoro fatto con qualità e dei rapporti che ci consentiranno di svilupparci in un’area che ha fame di calcio”.

Il clima in via Rosellini è cambiato. Ma l’elezione di Simonelli era stata avversata fino all’ultimo dalla minoranza che non l’ha votato. “Oggi – ha ricordato il presidente – c’è stata un’atmosfera molto più rilassata, ma sapete che la mia elezione è stata un po’ inquinata da una procedura inesistente: il Tribunale ha attestato che tutto è stato conforme alla legge. Violazione della clausola compromissoria da parte del Napoli? Il procedimento ex art. 700 – ha spiegato Simonelli – era stato fatto dal Napoli e dall’ex consigliere Blandini. Il Napoli, resosi conto dell’errore procedurale, perché è vero che il ricorso era stato fatto nei miei confronti come presidente di Lega, si è ritirato. Ho apprezzato che ieri sera De Laurentiis mi abbia chiamato da Los Angeles per spiegare che per lui è stato un grande fraintendimento e posso dire che per me è un capitolo chiuso. Io ho fatto un discorso di unione e mi auguro che potremo rappresentare il nostro calcio in maniera positiva”.

Il dialogo con la minoranza ed il programma

Simonelli ha raccontato come ci siano le premesse per un dialogo con la minoranza. “Riportare Lotito dalla mia parte? Io sono il presidente di Lega Serie A. Devo per forza rappresentare tutte le società e credo che Lotito possa dare un grande contributo. Ascolterò tutti i presidenti, dall’Atalanta al Venezia, per cercare di fare bene. Lotito oggi mi è sembrato molto disponibile, voglioso di partecipare a questo processo di rasserenamento”

In tema programmi in generale e sul problema degli stadi in particolare, il presidente ha osservato: “Ci sono linee interne ed esterne, la linea esterna è avere un commissario unico per gli stadi che snellisca il lavoro, evitando pretesti per bloccarlo. Abbiamo avuto precedenti con le Olimpiadi dove i commissari hanno consentito di avere stadi pronti. A noi piacerebbe un percorso non dico privilegiato, ma più rapido”. La priorità nel dialogo con le istituzioni? Non stiamo chiedendo un qualcosa che è fuori dalle regole, perché le imprese ottengono già dei bonus per investimenti strutturali. Il vivaio è un po’ come la ricerca e sviluppo per chi fa marketing o altro. Stiamo chiedendo di applicare cose già esistenti al mondo del calcio – ha proseguito -. Decreto Dignità? Sono temi che sapete ci stanno a cuore, li decideremo insieme col consiglio e poi con la federazione. Però sono tutti temi su cui il calcio vuole un riscontro dal governo: abbiamo il diritto e il dovere di chiedere cose nell’interesse di un movimento che vuole dire tanto per il Paese e per la credibilità che abbiamo all’estero. Nel programma del presidente Figc Gravina ho letto molte cose che ho detto anche io in un’intervista: tolto il decreto crescita, che vorremmo riproporre, tutto il resto è in linea con i nostri programmi. Non voglio anticipare nulla, né prendere iniziative. I problemi del calcio li sappiamo, ci aspettiamo di essere ascoltati. Io ho un pallino, ma non posso pensare che sia l’obiettivo dei primi cento giorni, l’ho già detto. È un bonus per i vivai, che potrebbe servire per la Nazionale, per avere futuri campioni che possano farci vincere un Mondiale. L’ultimo lo abbiamo vinto 18 anni fa”.

Luigi De Siervo (Foto Ansa)

De Siervo, “che soddisfazione la compattezza”

Perfino sorpreso dell’esito quantitativo della votazione che l’ha confermato De Siervo. “E’ successo qualcosa di speciale, mai vista questa unità” ha commentato l’ad. “Non è tanto il risultato singolo mio, credo che sia chiaro che stavolta è successo qualcosa di speciale, c’è una compattezza che non si sono visti negli ultimi anni. Credo che questo sia frutto del lavoro fatto tutti insieme, è stato un riconoscimento di quanto fatto in questi anni. Questa compattezza credo che porterà a obiettivi più ambiziosi e credo che queste siano le premesse per fare il meglio per i prossimi quattro anni.”