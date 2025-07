Con l’evento Connact a Bruxelles il sistema Paese si presenta in Europa

Saranno 22 grandi aziende e 12 associazioni di categoria, con un giro d’affari che rappresenta il 47% del PIL italiano, le protagoniste del primo annual meeting di Connact, una piattaforma di eventi dedicata al confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso incontri e networking.

L’evento si terrà il 15 gennaio a Bruxelles e riunirà realtà che insieme rappresentano oltre 1000 miliardi di ricavi, il 20% delle imprese italiane e 4,6 milioni di lavoratori, pari al 28% dei dipendenti del settore privato.

Dialogo tra imprese e istituzioni europee

Con il titolo “Il Sistema Italia nella Nuova Legislatura UE”, l’incontro avrà luogo dalle ore 17 presso THE SQUARE, Mont des Arts/Kunstberg B-1000 Bruxelles. L’evento è pensato per incentivare il dialogo tra associazioni di categoria, imprese, europarlamentari italiani e funzionari dell’Unione Europea.

Tra i partecipanti spiccano Antonio Tajani*, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri; Raffaele Fitto*, Vicepresidente esecutivo della Commissione UE; Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento Europeo; Vincenzo Celeste, Rappresentante permanente dell’Italia presso l’UE; oltre a 300 rappresentanti delle istituzioni, tra europarlamentari e funzionari di Parlamento, Consiglio e Commissione.

L’incontro offrirà l’opportunità di consolidare la presenza italiana a Bruxelles e rafforzare il dialogo con le istituzioni europee, stimolando una collaborazione attiva e proattiva per affrontare le sfide future e cogliere nuove opportunità.

I temi al centro del dibattito

Il meeting vedrà 8 tavole tematiche a porte chiuse, in cui decisori e stakeholder discuteranno le priorità dello sviluppo del Paese. Tra i temi:

Transizione energetica e neutralità tecnologica: il ruolo delle infrastrutture energetiche per raggiungere l’obiettivo Net Zero.

il ruolo delle infrastrutture energetiche per raggiungere l’obiettivo Net Zero. Decarbonizzazione dei trasporti: come un sistema dei trasporti sostenibile può favorire la crescita dei territori, con un focus sull’integrazione tra diverse modalità di trasporto.

come un sistema dei trasporti sostenibile può favorire la crescita dei territori, con un focus sull’integrazione tra diverse modalità di trasporto. Nuova politica industriale europea e mercato unico: strategie per rilanciare la manifattura UE, garantire approvvigionamenti adeguati e individuare nuovi mercati di sbocco.

strategie per rilanciare la manifattura UE, garantire approvvigionamenti adeguati e individuare nuovi mercati di sbocco. Credito e finanza sostenibile: strumenti come l’Unione dei mercati di capitali, tassonomia verde e rendicontazione non finanziaria per favorire lo sviluppo economico sostenibile.

strumenti come l’Unione dei mercati di capitali, tassonomia verde e rendicontazione non finanziaria per favorire lo sviluppo economico sostenibile. Salute e alimentazione: integrazione tra sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare e accesso alle cure per garantire il benessere dei cittadini europei.

integrazione tra sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare e accesso alle cure per garantire il benessere dei cittadini europei. Difesa e sicurezza: integrazione dell’industria europea della difesa e delle politiche spaziali per promuovere competitività e sicurezza.

integrazione dell’industria europea della difesa e delle politiche spaziali per promuovere competitività e sicurezza. Infrastrutture digitali: interventi per sviluppare servizi digitali avanzati e sostenere la competitività del sistema produttivo europeo.

interventi per sviluppare servizi digitali avanzati e sostenere la competitività del sistema produttivo europeo. Industria dei media: l’informazione come asset strategico, con focus sull’implementazione del Media Freedom Act e la difesa delle fondamenta giuridiche europee.

I promotori dell’iniziativa

L’evento è promosso da un gruppo di 34 associazioni di categoria e aziende italiane, tra cui A2A, Assonime, Autostrade per l’Italia, Centromarca, Chiesi, Coldiretti, Enel, Eni, Gruppo FS, Leonardo, Intesa Sanpaolo, ITA Airways, Pirelli e Terna.

Collaborazione istituzionale: il meeting è organizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo e patrocinato da: Ambasciata d’Italia a Bruxelles, European Committee of the Regions, Comitato Economico e Sociale Europeo, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Unioncamere, Camera di Commercio Belgio-Italia, ENEA e numerose regioni italiane tra cui Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia.

Informazioni pratiche

Per ulteriori dettagli, consultare il sito ufficiale dell’evento. Accrediti disponibili inviando una mail a [email protected], indicando nome, cognome, testata, mail e numero di telefono.

*da confermare

