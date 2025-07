Il Giro d’Italia 2025 corre dall’Albania a Roma. Cairo: evento tra i più visti

Ventuno tappe per 3413 km da Durazzo, in Albania, fino a Roma per il gran finale. E’ il percorso del Giro d’Italia 2025, svelato ieri, 13 gennaio, all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Giunta all’edizione 108, la corsa Rosa prenderà il via il prossimo 9 maggio per concludersi il 1 giugno. Due le crono, sei le tappe per velocisti, otto di media montagna e cinque di alta montagna. Circa trentotto, invece, i chilometri di sterrato, trenta di strade bianche nel finale della tappa di Siena e otto sul Colle delle Finestre che per la terza volta nella sua storia sarà anche La ‘Cima Coppi’ con i suoi 2.178 metri (penultima tappa). La Montagna Pantani sarà il Passo del Mortirolo, mentre la ‘Tappa Bartali’ sarà la Gubbio-Siena con arrivo in Piazza del Campo.

Un momento della presentazione del Giro 2025 con Urbano Cairo, Edi Rama, Antonio Tajani, Roberto Gualtieri (foto Ansa)

700 milioni di spettatori

Tantissimi gli ospiti presenti. Dai vertici Rcs, guidati da Urbano Cairo, alla delegazione di Governo con i ministri Antonio Tajani e Francesco Lollobrigida, passando per quella capitolina con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e arrivando fino al primo ministro albanese, Edi Rama.

I numeri sono sempre da capogiro “perché è uno degli eventi sportivi più visti al mondo – ha rilevto Cairo – con 200 paesi collegati e 700milioni di persone che lo guardano”.

Un modo “per promuovere l’Italia” ha evidenziato Lollobrigida, perché “lo sport non è solo uno strumento sociale ma anche un modo per esportare il prodotto italiano all’estero”, gli ha fatto eco Tajani.

Il Giro Women

L’Auditorium Parco della Musica è stato anche il teatro per svelare il percorso e presentare il 36° Giro d’Italia Women. Come lo scorso anno il via all’evento arriverà con una crono.

Start a Bergamo il 6 luglio per terminare poi – dopo un totale di otto tappe – il 13, dello stesso mese, a Imola all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Il dettaglio delle tappe

Tappa 1: 9 maggio, Durazzo-Tirana da 164 km e un finale con due salite ravvicinate anche con pendenze in doppia.

Tappa 2: 10 maggio, a Tirana in scena subito la prima delle due crono del Giro con una distanza di 13,7 km.

Tappa 3: 11 maggio, frazione di Valona da 160 km con l’ascesa di Qafa e Llogarasë, primo punto sopra i 1000 metri.

Tappa 4: 13 maggio, dopo un giorno di riposo la carovana si sposta in Puglia per il tratto Alberobello-Lecce da 187 km.

Tappa 5: 14 maggio, si risale la penisola con altre due tappe da volata, la prima tra Ceglie Messapica e Matera (144 km).

Tappa 6: 15 maggio, la ‘Corsa Rosa’ arriva alle pendici del Vesuvio con il tratto Potenza-Napoli, il più lungo del Giro (226km).

Tappa 7: 16 maggio, primo arrivo in salita a Tagliacozzo (Abruzzo), partendo da Castel di Sangro per un totale di 168km.

Tappa 8: 17 maggio, frazione Giulianova-Castelraimondo (197 km) con un dislivello da 3800m.

Tappa 9: 18 maggio, spazio alla Gubbio-Siena, tappa Bartali di questa edizione, con cinque settori di strade bianche nel finale prima dell’arrivo in Piazza del Campo.

Tappa 10: 20 maggio, la seconda settimana riparte dalla Toscana dopo il giorno di riposo con la seconda e ultima crono Lucca-Pisa (28,6 km).

Tappa 11: 21 maggio, torna nel Giro la salita di San Pellegrino in Alpe all’interno della tappa Viareggio-Castelnovo ne’ Monti (185 km).

Tappa 12: 22 maggio, tappa in volata quella tra Modena e Viadana (172 km).

Tappa 13: 23 maggio, 180 i km da percorrere tra Rovigo e Vicenza con chiusura sullo strappo di Monte Berico.

Tappa 14: 24 maggio, circuito transfrontaliero da 186 km Treviso-Nova Gorica/Gorizia.

Tappa 15: 25 maggio, la settimana si conclude ad Asiago con una tappa molto impegnativa da 3900 metri di dislivello anche se senza arrivo in salita (214km totali).

Tappa 16: 27 maggio, dopo l’ultimo giorno di riposo si arriva in Trentino. Piazzola sul Brenta-San Valentino (199 km) con cinque salite, compreso l’arrivo sul Monte Baldo.

Tappa 17: 28 maggio, nella tappa da 154 km San Michele all’Adige-Bormio è compresa la Montagna Pantani.

Tappa 18: 29 maggio, l’arrivo a Cesano Maderno dopo 144 km partendo da Morbegno precede due tappe per gli uomini di classifica.

Tappa 19: 30 maggio, Biella-Champoluc sono 166 km per il dislivello più alto (4950m).

Tappa 20: 31 maggio, da Verrès a Sestrière, è lunga 203 km e ripropone l’accoppiata finale Colle delle Finestre (8 km di sterrato e Cima Coppi 2025) e Sestrière.

Tappa 21: 1 giugno: 141 km per il gran finale a Roma. (ANSA).