Otto tappe tra Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trntino per il villaggio invernale itinerante dell’emittente radiofonica

Decima edizione per il Radio Italia Winterland Tour. Otto le tappe in calendario per il villaggio turistico invernale itinerante con cui l’emittete di Mario Volanti si prepara a girare, fino al 9 marzo, in altrettante località sciistiche di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino.

Musica, gonfiabili e Après-ski

Prodotto e organizzato da Radio Italia e William Blake, il Winterland Tour sarà il 18-19 gennaio Gressoney La Trinité (AO), poi il 25-26 gennaio Limone Piemonte (CN), 1-2 febbraio La Thuile (AO), l’8-9 febbraio Madesimo (SO), 15- 16 febbraio Bardonecchia (TO), 22-23 febbraio Folgaria (TN), 1- 2 marzo Tonale (BS), 8 -9 marzo Prato Nevoso (CN).



In ogni appuntamento in programma giochi, attività sportive e animazione. Affidata allo speaker – e volto del Milanese Imbruttito – Luca Abbrescia, la musica di Radio Italia sarà live durante tutto il fine settimana, con dj set al centro del villaggio per il Winterland Après-ski, dalle 16 del sabato.

Tra le attività, anche la Mongolfiera Winterland e Maxi Giochi gonfiabili, realizzati con i partner. Che per l’edizione 2025 sono Citroën, Iren luce gas e servizi, CeraVe, Tonimer, Compagnia dei Caraibi, Daygum, Kiwi Vapor, Santero e 3BMeteo.

Alla fine del tour verrà consegnato il WinterTrofeo alla località sciistica più attiva, secondo alcuni parametri: il numero di persone salite sulla mongolfiera, il numero di partecipanti alla Catch the Animals. La premiazione si svolgerà a Milano negli studi di Radio Italia.

Comunicazione su sito e social

Radio Italia dedicherà al tour ampi spazi di comunicazione sui propri mezzi, con contenuti esclusivi

sul suo sito e sui profili social. Disponibile anche il sito ufficiale winterlandtour.com