Vince Blackout, Atalanta-Juve batte Zorro. Floris stacca Bianchina e la famiglia di Ramy

Martedì in prima serata vince la seconda stagione di Blackout-Vite sospese, ma non raggiunge la soglia dei 3 milioni su Rai1. Doppiata la serie tv ‘Zorro’, alla seconda puntata su Canale5. Va forte il recupero di Atalanta-Juve, in onda su Dazn e Sky, che precede anche ‘DiMartedì’ ed il film di Italia 1. Risale la china ‘E’ sempre CartaBianca’ con Bianca Berlinguer che ospita il padre e la madre di Ramy