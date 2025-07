Imun 2025 a Milano: giovani “diplomatici” Onu studiano un futuro migliore

Studenti e studentesse delle scuole medie superiori simulano le sedute delle Nazioni Unite sui temi dell’Agenda globale

Tantissimi, preparati e interessati, parlano inglese come l’italiano e per tre giorni calano nei panni dei “diplomatici” dell’Onu e discutono dei temi dell’Agenda Globale pensando al futuro: sono le ragazze e i ragazzi che partecipano a IMUN, la più grande simulazione delle sedute dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che è tornata a Milano per l’ottava edizione.

L’iniziativa va avanti da anni in tante città italiane, organizzata da United Network Europa, la più grande organizzazione europea che sviluppa e promuove percorsi innovativi di alta formazione per i giovani.



Dal 15 gennaio le studentesse e gli studenti delle scuole medie superiori della Lombardia si sono riuniti a Palazzo Pirelli e in altre sedi, dresscode da manager 2.0; ognuno ha scelto di rappresentare un Paese membro dell’Onu e un topic da discutere nelle varie commissioni.

Argomenti cruciali quanto globali: norme severe contro i crimini di guerra legati alla violenza di genere; le disparità sociali e etniche, di genere e economiche, persino linguistiche; la protezione dei rifugiati e lo stop alle armi nucleari, l’aiuto alle popolazioni colpite da radiazioni atomiche; i crimini giovanili e le politiche di prevenzione e riabilitazione; l’emergenza climatica è al centro delle preoccupazioni di giovani, che discuteranno di biodiversità e sfruttamento sostenibile delle risorse.



Perché il leit motiv di quest’anno è: Empowering Happiness: Culture and Empathy for a Renewed Humanity (Potenziare la felicità: cultura ed empatia per una umanità rinnovata). E quindi arricchirsi di strumenti culturali per avviare uno sviluppo positivo e mirare a una felicità possibile, un sistema di vita più equo e sostenibile per tutte le popolazioni del mondo.



Venerdì 17 gennaio al Teatro Menotti si svolge la cerimonia conclusiva, una plenary session pari a una Assemblea generale al Palazzo di Vetro. Un evento entusiasmante in cui vengono votate le risoluzioni uscite dalle commissioni e premiato il best delegate con il viaggio per la sessione newyorkese del Global Citizen Model United Nations. Ospiti dell’evento a Napoli, Franco Cattafesta del Comitato Scientifico United Network e Stefano Lazzarotto, Console Generale di Svizzera a Milano. A gennaio IMUN ha girato anche a Torino, Napoli, Catania, Venezia e Roma.