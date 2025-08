Simone Bonapace assume ufficialmente il ruolo di responsabile commerciale, marketing e trade marketing per Trentingrana gruppo formaggi del Trentino a partire dal 23 gennaio 2025.

In qualità di responsabile commerciale, marketing e trade marketing, Simone Bonapace guida il gruppo in una fase di sviluppo. Tra i suoi obiettivi principali figurano l’implementazione di sinergie con il territorio, l’innovazione nell’assortimento e il miglioramento continuo dei servizi. Un focus particolare sarà rivolto alla valorizzazione dei prodotti caseari trentini.

Esperienza professionale di Bonapace

Classe 1988, Bonapace porta con sé un bagaglio di esperienze nel settore alimentare e nella gestione commerciale. Dopo aver conseguito una laurea magistrale in general management e una laurea in economia e gestione aziendale presso l’Università di Trento, ha lavorato in aziende come Seven SPA (gruppo poli supermercati), Agorà Network Scarl ed ESD Italia S.r.l.