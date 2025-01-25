Il Papa al Giubileo della comunicazione: “Dovete dire la verità ed essere veri”

Papa Francesco, Uto Ughi, una interessante parentesi di testimonianza con Mario Calabresi a dare spazio a Maria Ressa e Colum McCann. Sabato mattina Vatican Media Live (ma si è collegato a lungo il Tg1 con Ferruccio De Bortoli al commento) ha trasmesso gli eventi in programma in avvio del Giubileo della Comunicazione.

Alle 07.30 c’è stato l’inizio del pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro di alcuni dei giornalisti e degli operatori della comunicazione presenti a Roma. Poi le attività si sono spostate nell’Aula Paolo VI, dove era convenuta una platea veramente folta e rappresentativa di addetti ai lavori, decision maker, istituzioni del mondo della comunicazione.

Paolo Ruffini, prefetto del dicastero della comunicazione della Santa Sede

Dopo il saluto di Paolo Ruffini, prefetto del dicastero della comunicazione della Santa Sede (“Raccontare il bene aiuta a cambiare le cose…”), si è tenuto l’incontro ‘In dialogo con Maria Ressa e Colum McCann’, moderato dal giornalista Mario Calabresi.

Introdotta dalla presa di posizione di Calabresi “contro la resa all’ineluttabilità del male”, c’è stata la testimonianza della Ressa. Premio Nobel per la pace nel 2021, autrice del libro ‘Come resistere a un dittatore’, Ressa è la cofondatrice e CEO di Rappler, un sito web di notizie online delle Filippine noto per il suo lavoro investigativo e per aver utilizzato social media e crowdsourcing per la distribuzione.

Ressa e McCann con Calabresi

Durante il suo discorso, Ressa ha parlato della crescente violenza online contro i giornalisti, specialmente le donne. Ha sottolineato come la disinformazione e le campagne di odio sui social media stiano minacciando la libertà di espressione e la democrazia.

La giornalista filippina ha stigmatizzato l’ecosistema “corrotto” dell’informazione e l’irresponsabilità delle Big Tech, invitando i comunicatori a narrare la bellezza e a combattere la disinformazione promuovendo la verità e la speranza. Ressa ha infine sottolineato l’importanza di restare umani e di non lasciarsi sopraffare dalla manipolazione delle macchine, concludendo il suo discorso quasi sommersa dagli applausi e da una vera e propria ovazione che l’ha commossa.

Subito dopo di lei, Colum McCann ha cominciato a parlare citando uno storico carteggio sulla guerra tra Freud ed Einstein. Secondo il padre della psicanalisi la propensione all’odio e alla distruzione non sono sradicabili, ma lottare contro di essi è possibile e doveroso, e l’arma da imbracciare può essere una “comunità dei sentimenti e una mitologia degli istinti”.

McCann ha parlato dell’importanza di “raccontare storie di speranza in un mondo spesso dominato dalla negatività”. Ha sottolineato come i comunicatori abbiano la responsabilità di portare alla luce la bellezza e la spiritualità attraverso le loro narrazioni. E alla fine ha invitato tutti i partecipanti a trovare insieme le parole per sperare, lanciando l’hashtag #HopeTelling per promuovere storie positive e costruttive.

Ughi e poi il Papa: “Non leggo nove pagine…”

Dopo Calabresi, Ressa e McCann è stato il maestro Uto Ughi, con un intensa performance musicale al violino, a preparare il passaggio e l’intervento del Papa. Francesco è arrivato intono alle 11.35 e – da grande comunicatore – si è ‘cordialmente’ rifiutato di leggere il discorso di nove pagine che era nell’agenda di giornata, andando a braccio.

“Nove pagine con lo stomaco che comincia a muoversi sarebbe stata una tortura per tutti, così non le leggo, le do al prefetto, sarà lui a comunicarle a voi” ha esordito Bergoglio.

La comunicazione? “Non è soltanto l’uscita, ma anche l’incontro con l’altro” ha sottolineato il Papa. “Il vostro è il lavoro che costruisce la società e la Chiesa a fa andare avanti tutti, a patto che sia vero”. Bergoglio ha esteso però il senso di questo concetto. “Non basta che siano vere le cose che dici, devi esserlo anche tu”. Subito dopo Papa Francesco è sceso in platea a salutare i tantissimi ospiti presenti nella sala.

Nel pomeriggio ci saranno ulteriori eventi culturali e spirituali, tra cui il dialogo “Comunicazione e speranza” e altri incontri focalizzati sul giornalismo, la pace e la collaborazione tra i media.