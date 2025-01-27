Vince chiaramente Mina Settembre. Va forte Ranucci puntando Salvini e Santanchè. Fa il botto Sinner-Zverev. In chiaro il match ha avuto sul Nove 2,354 milioni di spettatori ed il 22,4%; con il resto degli apporti ha portato a casa quasi 3,5 milioni ed il 33%.

Le ammiraglie – nella serata tv del 22 gennaio – si sono sfidate nella solita maniera: ‘Mina Settembre’, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Marisa Laurito su Rai1 e la soap ‘Tradimento’ su Canale 5.

‘Lanciato’ dal Papa nell’Angelus, Fabio Fazio ha ospitato Edith Bruck e Liliana Segre, oltre a Claudio Baglioni, Francesco Piccolo, Antonio Scurati, Ornella Vanoni e un Nino Frassica dislocato anche nella prima parte, nonché Roberto Burioni e Giulio Napolitano.

Le altre proposte? Rai2 ha trasmesso i telefilm ‘9-1-1’ e ‘9-1-1 Lone Star’, Rai 3 ha puntato su ‘Report’ (Ponte sullo stretto e Visibilia, Matteo Salvini e Daniela Santanchè), Rete4 su ‘Zona Bianca’, Italia 1 su ‘Le Iene Show’. Su La7 dopo Gramellini con Prodi e Zagrebelsky, docufilm ‘Hitler vs Churchill’. Rilevante, infine, la presenza di Lazio-Fiorentina su Dazn. Ma vediamo come – in una giornata caratterizzata al mattino dalla vittoria di Sinner contro Zverev sul Nove – si sono dislocate le preferenze degli spettatori in una serata ricca, a cominciare da quanto registrato da Auditel con il lancio ‘big screen’ delle dieci del mattino.

Serena Rossi

Vince Serena Rossi. Risale bene Ranucci che attacca il Ponte sullo Stretto e la Santanchè

Su Rai1 la terza puntata della nuova edizione di ‘Mina Settembre’, con Serena Rossi, Marisa Laurito, Christiane Filangieri e Giuseppe Zeno tra i protagonisti ha conseguito 4,470 milioni e 24,6% di share. La scorsa puntata aveva avuto 4,343 milioni e 24,2% di share.

Tradimento

Su Canale 5 la serie tv ‘Tradimento, con Vahide Percin tra i protagonisti, ha conseguito 2,088 milioni di spettatori con uno share del 12,8%. Sette giorni prima aveva avuto 1,883 milioni di spettatori con uno share dell’11,3%.

Che tempo che fa

Sul Nove ‘Che tempo che fa’ ha conseguito 1,6 milioni e 7,9% nella prima parte, 1,935 milioni e 9,5% nella seconda parte e 866mila e 7,3% col Tavolo. Sette giorni prima, con Papa Francesco collegato e Cecilia Sala, aveva conseguito con la presentazione 1,856 milioni ed il 9,1%, e poi 2,453 milioni e 12,1% nella prima parte col Papa, 958mila spettatori e 8% nella seconda col Tavolo.

Le Iene Show

Iene, Report, Zona Bianca

Su Italia1 ‘Le Iene’ hanno conquistato 1,446 milioni di spettatori ed il 10,3% dopo la presentazione a 1,2 milioni e 5,8%. Sette giorni prima il bilancio era stato di 1,289 milioni di spettatori ed il 9,22% dopo la presentazione a 1 milioni e 4,9%.

Report

Su Rai 3 ‘Report’ ha ottenuto nella presentazione 1,356 milioni ed il 6,5% e nel programma 1,578 milioni di spettatori e 8,1%. Sette giorni prima nella presentazione Ranucci aveva avuto 1,149 milioni ed il 5,5% e nel programma 1,485 milioni di spettatori e il 7,8%.

Su Rete4 ‘Zona Bianca’ con Giuseppe Brindisi alla conduzione ha avuto 556mila spettatori e il 3,8% di share. Su Rai2 questo il bilancio del telefilm: ‘9-1-1’ a 560 mila e 2,7% e ‘9-1-1 Lone Star’ a 531mila e 2,7 di share. Inoltre, su La7 il docufilm cult ‘Hitler contro Churchill’ a 494.000 spettatori e 2,6%.

Zona Sinner boom: 3,5 milioni e

Al mattino Jannik Sinner ha battuto in tre set Alexander Zverev per 6-3, 7-6, 6-3 con la partita che è andata in chiaro anche sul Nove, oltre che a pagamento attraverso Eurosport su Sky, Discovery+, Dazn e Prime. In chiaro il match ha avuto sul Nove 2,354 milioni di spettatori ed il 22,4%; con il resto degli apporti ha portato a casa quasi 3,5 milioni ed il 33%. L’anno scorso, partendo da outsider, Jannik aveva battuto in rimonta per tre set a due l’odiato Daniil Medvedev sfiorando i 2 milioni di spettatori pay.