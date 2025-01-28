Premio Film Impresa. Prorogata la scadenza per le candidature

Prorogate fino al 15 febbraio le candidature al Premio Film Impresa, evento annuale organizzato da Unindustria che riconosce i migliori cortometraggi e documentari sull’impresa italiana. Ancora poco meno di venti giorni, quindi, per iscrivere i propri film a una rassegna che, alla terza edizione, ambisce a diventare un punto di riferimento per il mondo del cinema e dell’impresa.

Il premio, nato nel 2023, con Presidente Giampaolo Letta, Direttore Artistico Mario

Sesti, e General Manager Simona Anelli, riconosce e premia i migliori corti, cortissimi e documentari dedicarti al racconto del mondo delle imprese, ma anche di associazioni e enti pubblici o privati. Tre le categorie (Narrativa, Documentaria e Innovative Image & Sound) attraverso le quali i migliori progetti verranno decretati, in base alla decisione di una giuria di esperti del mondo del cinema e dell’industria, presieduta per questa terza edizione da Caterina Caselli. Tantissime le richieste di iscrizione, fanno sapere gli organizzatori, ragione per cui il termine per presentare le candidature è stato prorogato.

L’evento si svolgerà il 9, 10 e 11 aprile alla casa del cinema di Roma. Non solo una rassegna di produzioni audiovisive, ma anche un’occasione di incontro e riflessione per le aziende e gli operatori della comunicazione. “L’obiettivo è sensibilizzare imprenditori ad investimenti in forme di comunicazione diverse da semplici spot”, raccontano gli organizzatori, “con opere che possano diffondere messaggi profondi sulla vita delle loro aziende, la passione di chi ci lavora, i valori e il rapporto con il territorio. Un modo per consolidare la propria reputazione attraverso lo strumento audiovisivo”.

I premiati nelle edizioni precedenti

Basta scorrere i resoconti delle due passate edizioni per capire il valore dei professionisti e delle aziende coinvolte. L’edizione del 2023, con la giuria presieduta dal regista Paolo Genovese, ha visto premiati “Bauli, da 100 anni Creatori di Bontà” di Riccardo Struchil, “La fabbrica del villaggio” di Paolo Casalis, Alessandro Gaido e Stefano Scarafia (sulla ex Skf di Villar Perosa) e “All the Invisible” di Jacopo Carapelli (prodotto da GLAS Italia). In quella del 2024 invece, la giuria presieduta dal regista premio oscar Gabriele Salvatores ha premiato “Wasted” di Tobia Passigato (prodotto da Stellantis), “Ceramics of Italy”. Un viaggio nella sostenibilità” di Esmeralda Calabria (prodotto da Confindustria Ceramica) e “Mosaico” di Yuri Ancarani (prodotto da Buccellati). A questi, si aggiungono le opere premiate con i vari premi speciali, che verranno riproposti anche nell’edizione 2025.

Produzioni di rilievo, attraverso le quali il Premio Film Impresa punta a diventare un appuntamento sempre più rilevante nel calendario romano degli eventi di cinema e audiovisivo. Il premio è inserito nella lista ufficiale dei Premi Collaterali della Mostra del Cinema di Venezia ed è stato presente al Festival del Cinema di Roma 2024.

Il racconto delle edizioni 2023 e 2024 del Premio Film Impresa