Fa il pieno di location e sponsor ‘Tra Palco e Città’, il progetto di ‘Sanremo diffuso’ ogni anno reso più ricco dalla concessionaria Rai e l’amministrazione comunale. Che non nega però i rischi per la continuità della partnership connessi all’obbligo del Comune di indire una gara

Negli spazi molto vintage ma molto prestigiosi del Casinò, Rai Pubblicità e il Comune di Sanremo hanno presentato ‘Tra palco e città’, il progetto di comunicazione della concessionaria che dal 2019 in avanti, con sempre maggiori riscontri, trasforma il Festival in un evento diffuso in tutta la città dei fiori.

Un quartetto inedito è stato impegnato stamane in conferenza stampa: matricole, almeno in parte, il nuovo sindaco, Alessandro Mager e poi anche Luca Poggi, all’ennesima partecipazione alla kermesse, ma stavolta nell’inedito ruolo di ad di Rai Pubblicità. Esperienza rodata nella manifestazione, invece, potevano vantare l’assessore Alessandro Sindoni e la responsabile brand integration della concessionaria, Antonella Di Lazzaro.

Da sinistra, Poggi, Mager, Sindoni, Di Lazzaro

“Sono un novizio e sono molto emozionato, ma ho grandi aspettative” ha detto il sindaco, sottolineando la grande intesa e sinergia anche quest’anno innescatasi tra l’amministrazione da un lato e Rai Pubblicità dall’altro. Mager si è detto contento che a raccogliere l’eredità di Amadeus sia stato Carlo Conti, “un amico di Sanremo”. Tutta la città – dicono dall’amministrazione – raccoglie i benefici dell’evento. “Gli alberghi sono pieni già da molti mesi, qui – mentre altrove chiudono – continuano a nascere Hotel”.

La gara che incombe e che potrebbe separare la Rai dalla cittadina rivierasca? “Ci piacerebbe che tutto continuasse così” ha detto il sindaco alludendo alla vicenda. E subito dopo qualcosa di simile ha ripetuto l’assessore Sindoni, parlando della “spada di Damocle” che incombe su tutti noi”.

Mager e Sindoni

E’ toccato a Poggi iniziare a raccontare le novità di quest’anno. Il manager ha sottolineato come ‘Tra Palco e città’ e il ‘Festival diffuso’ rappresentino “una innovazione profonda del marketing, un arricchimento del paradigma con risvolti anche sociali senza tanti precedenti e case history somiglianti anche a guardare fuori dai nostri confini”. Poggi ha dato la lista dei cantanti che si esibiranno su Palco Suzuki, ma poi è stata Antonella Di Lazzaro a offrire il dettaglio di tutte le attività e la mappa di tutte le iniziative.

Luca Poggi Antonella Di lazzaro

Piazza Colombo si conferma sede del Suzuki Stage. Cinque i grandi artisti che si esibiranno dal martedì al sabato: Raf, Big Mama, Ermal Meta, Benji e Fede, Tedua. Sabato 8 febbraio alle ore 18:00 verranno invece ospitati i giovani artisti di Area Sanremo, presentati da Jody Cecchetto e Mattia Stanga, che accompagneranno il pubblico del Suzuki Stage per tutta la settimana del Festival.

Palcoscenico sul mare con Costa Toscana. La nave sarà a Sanremo domenica 9 febbraio 2025, a partire dalle 18:30, con uno spettacolo di fuochi d’artificio musicali e un light show danzante sul mare realizzato in collaborazione con il Comune di Sanremo. Dopo il viaggio verso Barcellona, Marsiglia, Civitavecchia, rientrerà al porto il 14 febbraio e il 15 febbraio durante la finale ospiterà i Planet Funk.

Veralab, si conferma skincare partner del Festival di Sanremo per il terzo anno, torna in piazza Pian di Nave con la iconica ruota panoramica e attività sul territorio con un Temporary Store in Corso Matteotti 252.

Casa Coca-Cola, all’ultimo piano del Palafiori, di giorno ospiterà il food creator Davide Zambelli. Alla sera, la location si trasformerà nel Divano Coca-Cola con Annie Mazzola, che, affiancata dai due host Aurora Ramazzotti e gli Autogol, accoglierà ospiti diversi – tra cui Stefano Guerrera, Mattia Stanga, Lollo Barollo ed Emanuele Ferrari – per commentare insieme il Festival.

Anche Lurisia torna a Sanremo con Bolle e Stille, partner tecnico del Festival.

Generali, al terzo anno da partner del Festival, ospiterà sul Balconcino Generali dell’Agenzia di Sanremo i collegamenti con il Prima Festival.

Novi, marchio del Gruppo Elah Dufour, sarà tra i protagonisti del Festival con un truck vintage brandizzato, nella centralissima Via Matteotti, e una colorata installazione. Installazione anche per The Mall Sanremo, tutta dedicata ai fiori, all’inizio di Via Matteotti.

Il Polo Museale Santa Tecla ospita una mostra dedicata ai valori e alle emozioni di Milano-Cortina 2026. La mostra aprirà lunedì 10 febbraio dalle ore 15:00 – 20:00 e da martedì 11 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

L’Eni Carpet (Eni, Eni Live e Plenitude i marchi sotto i riflettori) accompagnerà la sfilata dei cantanti in gara, il 10 febbraio dalle ore 20.30, si arricchisce con una serie di archi luminosi che inviteranno il pubblico e gli artisti a interagire con la propria voce insieme all’installazione per generare giochi di luce e di suoni. Collegata concettualmente sarà l’installazione presso il Pian di Nave.

TIM, partner istituzionale, proporrà iniziative speciali nel negozio di via Matteotti. Lo spazio si trasformerà inoltre nella casa della TIM AI Data Lab che, come ogni anno, analizza il ‘sentiment’ dei social media, seguendo tutti i trend collegati al Festival.

Capitolo Radio e FantaSanremo

Rai Radio 2, è la radio ufficiale e trasmetterà in diretta dal negozio OVS in via Matteotti oltre che dal Box Studio in Piazza Borea d’Olmo e dalla Blue Room nel backstage dell’Ariston. A Ema Stokholma e Gino Castaldo, si aggiungeranno gli speaker dei programmi diurni e tanti volti nuovi come Brenda Lodigiani, Giulia Vecchio e Carlo Amleto.

Tornano anche Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Kiss Kiss. Radio Italia sarà in diretta contemporanea radio e video dagli studi “Fuori Sanremo”, allestiti presso il Grand Hotel Londra di Sanremo.

Radio Kiss Kiss riapre la sua ‘Casa’ Kiss Kiss’ in Piazza Vesco che aprirà le porte domenica 9 febbraio a partire dalle 18.00.

Torna anche il grande appuntamento con FantaSanremo, che quest’anno al Circolo Canottieri con una sala lounge dedicata, dove verranno realizzate interviste e attività a cui tutti gli artisti in gara.

Infine, i ledwall, in Piazzale Pian di Nave, al lato del Forte Santa Tecla, in Corso Garibaldi di fronte al Palafiori, in Piazza Colombo, di fronte al Teatro Ariston (via Mameli) e all’esterno del Casinò che trasmetteranno a rotazione gli spot dei brand partner, contenuti selezionati del grande intrattenimento Rai e il programma giornaliero del progetto Tra palco e città.

Niente numeri sulla raccolta

L’andamento della raccolta? Ai giornalisti che sono tornati a chiederglielo in coda alla presentazione, Poggi non ha dato alcuna indicazione: “I numeri della pubblicità, per tradizione ma anche perchè tecnicamente la raccolta è ancora in corso, li daremo solo alla fine della manifestazione”