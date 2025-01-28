La trasformazione digitale non decolla. E l’Italia perde posti in Europa

Sotto la media europea le competenze digitali di base nel nostro Paese. E tra i problemi maggiori da affrontare resta la diversa connettività dei territori

La trasformazione digitale è sempre più al centro delle politiche che il nostro Paese porta avanti, ma nonostante ciò l’Italia continua apparentemente ad attestarsi nella parte bassa del ranking dei Paesi più digitalizzati. A dirlo il rapporto 2024 dell’Osservatorio Agenda Digitale presentato oggi e dal titolo “Italia digitale: dalla semina al raccolto”.

Mai in top10

Nel dettaglio i dati posizionano il nostro paese al 19esimo posto su 27, in arretramento di 3 posizioni rispetto ai dati raccolti a fine 2022, per maturità delle nostre infrastrutture digitali.

Va un po’ meglio sul fronte della digitalizzazione delle imprese, ambito in cui l’Italia si piazza 11esima Ventiduesima posizione sia per diffusione di competenze digitali, sia per digitalizzazione della PA.

In particolare, l’Italia è sotto la media europea come competenze di base. Solo il 46% degli italiani fra i 16 e i 74 anni ha competenze digitali di base contro il 56% della media europea.

Digital divide territoriale

Un problema di peso è il digital divide territoriale, con le forti differenze che caratterizzano i territori difficili da colmare anche a causa dell’assenza di adeguate agende digitali regionali o, più precisamente, di un adeguato raccordo tra le agende digitali regionali.



Sul piano delle risorse, è fondamentale impiegare nei tempi previsti tutti i fondi del Pnrr, integrandoli con le altre risorse disponibili per sostenere la trasformazione digitale del Paese, ed è importante abbinare a tali risorse altre non a prestito e dedicate a iniziative di innovazione e cooperazione.

A oggi però, come uscito dal dibattito, gran parte dei fondi del Pnrr sono spesi male o non spesi, con le Regioni che hanno allocato alla trasformazione digitale solo 1,9 miliardi dei 48 a loro disposizione, con la politica che non ha ancora compreso il ruolo fondamentale della digitalizzazione per rilanciare la competitività del Paese.