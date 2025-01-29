Cinque progetti per fermare l’emorragia educativa presentati da fondazione Articolo 49

L’Italia è tra i paesi europei con il più alto tasso di ragazzi che lasciano gli studi. Sardegna e Sicilia tra le regioni peggiori. L’Umbria è la migliore. Il Centro Studi di Fondazione 49 ha presentato in occasione dell’evento “InClasse: radici per il futuro – Imparare, comprendere, partecipare, per crescere cittadini consapevoli” che si è svolto ieri a Roma, i dati molto preoccupanti sull’abbandono scolastico da parte dei nostri ragazzi.

Le isole sono le regioni più a rischio

Non solo l’Italia non rispetta gli obiettivi UE di abbandono scolastico che andrebbe contenuto nel 9%, ma al suo interno registra grandi divari. Secondo la rielaborazione di Fondazione Art.49 su dati regionali Eurostat, 11 regioni italiane su 21 (considerando nel conteggio la provincia autonoma di Bolzano e Trento) non sono in linea con gli obiettivi. In particolare, Sardegna e Sicilia sono le regioni peggiori con rispettivamente una percentuale di abbandono scolastico del 17,3% e 17,1%, seguite dalla provincia autonoma di Bolzano (16,2%). Le due isole sono anche le due regioni tra le 20 peggiori nell’Unione europea: la Sardegna è 14° e la Sicilia 17°. Male anche la Campania con il 16%. Tra le regioni migliori, invece, quelle del centro Italia: l’Umbria che ha la performance migliore con il 5,6%, seguita dal 6,1% di Lazio e Marche.

A confronto con l’Europa

L’Italia al momento è quinta in negativo nell’Unione europea con un tasso del 10,5% dietro a Romania, Spagna, Germania e Ungheria, tra gli 11 Paesi che sono sopra al target massimo del 9% fissato dalla Strategia 2030 dell’Ue. Al di sotto del target (e quindi in linea con gli standard UE) ci sono Portogallo, Francia, Belgio e Irlanda, che si posiziona al terzo posto con un 4%. Al secondo posto la Grecia con un 3,7%, a pari merito con la Polonia, mentre la prima in classifica è la Croazia con solo il 2% di abbandono scolastico.

L’Italia è indietro negli investimenti nell’istruzione

Un’altra criticità per il nostro paese è rappresentata dalla bassa spesa pubblica per l’educazione. Con solo il 4,1% del PIL investito, l’Italia è tra i cinque paesi UE che destinano meno risorse al settore educativo. Mentre i paesi piu generosi di investimenti sono la Svezia (7,1%), Belgio (6,3%) ed Estonia (5,8%).

Fondazione Art. 49: Cinque progetti per combattere l’abbandono scolastico

Per contribuire ad invertire la rotta, fondazione Articolo 49 ha lanciato cinque iniziative scolastiche. I progetti sono dedicati ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado. Next Step è un progetto per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che, nell’ambito delle 30 ore annuali di attività previsti dalle linee guida ministeriali sull’orientamento, si propone di creare un percorso alla scoperta della propria identità, delle proprie passioni e talenti, proprio in vista della scelta degli studi futuri.

Con Mi piace un mondo, dedicato alle scuole primarie, il focus è sui più piccoli e sull’educazione al benessere alimentare, formando le future generazioni rispetto all’importanza di una sana alimentazione e di corretti stili di vita, perseguendo l’idea di benessere circolare suggerita dagli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Con Viva la Costituzione, la Costituzione è viva c’è la volontà di avvicinare bambini e bambine al valore della Costituzione e ai principi che questa protegge, affrontando i temi della cittadinanza e della partecipazione attiva con un respiro non solo nazionale, ma comunitario.

“Il progetto nasce infatti per attivare questo percorso di consapevolezza nei più piccoli: uno stimolo necessario e un dovere civico, che aiuta la comunità educante, gli studenti e le loro famiglie ad amare la nostra carta e renderla viva ogni giorno”, spiegano gli organizzatori.

Con Gea Edu – Idee per il futuro – Meet Europe, si parlerà alle nuove generazioni attraverso un progetto educativo nazionale che porta nelle scuole la cultura della sostenibilità, formando cittadini nativi “green”. Giunto alla terza annualità, il progetto quest’anno è dedicato alla transizione ecologica, le professioni green e le politiche di coesione europea.

Infine, Online, Onlife, un progetto didattico per il conseguimento del patentino digitale. Promosso dai Co.re.com insieme a Fondazione Art. 49, con il sostegno dell’Agcom, propone un percorso di alfabetizzazione digitale, offrendo alle scuole uno strumento integrato secondo i principi di sussidiarietà orizzontale. Basato su un approccio esperienziale e suddiviso in moduli, il percorso si concluderà con l’emissione per i ragazzi del Patentino Digitale.

Un progetto sostenuto dalle istituzioni

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Ufficio di collegamento del Parlamento Europeo (EPLO) e con il patrocinio della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, della Regione Puglia e della Regione Sardegna. Durante l’incontro sono stati anche presentati gli Ambasciatori della Costituzione che, attraverso le testimonianze e il dialogo con i rappresentanti delle Istituzioni europee, hanno l’obiettivo di raccontare ai giovani nelle scuole cosa fa l’Europa per loro.