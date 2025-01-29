Boom De Martino su Rai2 e Benigni batte Rai1. Gruber e Floris anti Giorgia col botto

Doppio De Martino fa la differenza. Vince la giornata con Affari Tuoi e poi fa bene su Rai2 con il rientrante ‘STEP’ ma finisce per determinare la vittoria di ‘La Vita è bella’ su Canale 5. La Meloni che si ‘autoindaga’ sui social traina Gruber e Floris su La7

Stefano De Martino si passa il testimone: su Rai1 con ‘Affari Tuoi’ e poi su Rai2 con il classicone ‘Stasera tutto è possibile’. Giorgia Meloni che dice sui social — sventolando un documento che lei Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Alfredo Mantovano sono sotto improvvido attacco della magistratura per la vicenda del libico rimpatriato, Osama Almasri, regala argomenti croccanti a La7.

E’ stata l’immagine della premier sui social che ha firmato la giornata e la serata politica del 28 gennaio, un bel martedì con due talk in sfida.

Le proposte chiave sono state la fiction di Rai1, ‘Black Out: Vite Sospese 2’, in ripresa dopo una partenza incerta, alle prese con ‘La Vita è bella’ su Canale5.

Le altre variabili principali, informazione a parte? ‘Le Iene Show’ su Italia1, il film ‘Zack il cane eroe’ sulla terza rete, ma soprattutto il ritorno di ‘Stasera tutto e possibile’ con Stefano De Martino su Rai2 con un folto drappello di artisti divertenti. Folte anche le squadre di opinionisti e politici scese in campo nei talk di Rete4 e La7.

Da Giovanni Floris a ‘DiMartedì’ sono passati tra gli altri Luca e Paolo, Corrado Augias, Corrado Formigli, Walter Veltroni, Alessandro di Battista, Sergio Rizzo, Michele Santoro, Antonio Padellaro, Elsa Fornero, Ascanio Celestini, Alessandro De Angelis, Andrea Mancia, Annalisa Tardino.

Da Bianca Berlinguer, oltre a Mauro Corona e Paolo Del Debbio, sono passati tra gli altri Giovanni Donzelli, Luigi Li Gotti, Carlo Calenda, Concita De Gregorio, Maurizio Belpietro, Andrea Scanzi, Annalisa Chirico. Ma vediamo come si sono dislocate le scelte big screen dei telespettatori.

Sconfitta di Blackout causa STEP. Vince Benigni con La vita è bella

Su Rai1 ‘Black Out: Vite Sospese 2’ ha avuto solo 2,582 milioni di spettatori e il 14,7% di share; l’esordio della seconda stagione della fiction ambientata in Trentino aveva avuto 2.916.000 spettatori ed il 17,8% di share, la puntata precedente aveva toccato quota 3 milioni ed il 17,1%.

Blackout Vite Sospese

Su Rai2 ‘Stasera tutto è possibile’ con Elisabetta Canalis, Max Giusti, Brenda Lodigiani tra gli ospiti ha avuto 2,263 milioni e 14,2% di share; l’ultima puntata di maggio 2024 aveva avuto 2,050 milioni ed il 14,32%. Sette giorni prima Enrico Brignano impegnato in ‘Ma… Diamoci del Tour! in Europa’ aveva raccolto 928.000 spettatori con il 5,2%.

Su Canale 5 la pellicola ‘La vita è bella’ firmata Roberto Benigni ha conquistato 2,645 milioni e 15,2% di share vincendo la serata un po’ a sorpresa.

La vita è bella

Floris batte Le Iene e doppia Bianchina

La7 ‘DiMartedì’ ha raggiunto quota 1.556.000 spettatori con il 9,2% (sette giorni prima aveva avuto 1.448.000 spettatori con l’8,8%).

Veltroni da Floris

Su Italia1 ‘Le Iene Show’ ha conseguito 1.188.000 spettatori con l’8,3%.

Su Rai3 ‘Zack cane eroe’ si è fermato a 693.000 spettatori e il 3,5%. Su Rete4 ‘E’ Sempre Cartabianca’ ha totalizzato 656.000 spettatori con il 4,5% (sette giorni prima era arrivato a 685.000 spettatori con il 5%).

Su Tv8 ‘un Natale da favola’ a 326.000 spettatori con 1,7%. Sul Nove ‘Little Big Italy’ a 288.000 spettatori (1,9%).

In access vince Affari e Gruber supera 2 milioni

Su Rai1 ‘Affari tuoi’ a 6,469 milioni e 29,8%. Su Canale 5 ‘Striscia la Notizia’ a 2,973 milioni e 13,7%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 2,048 milioni ed il 9,4%.