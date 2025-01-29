Claudio Velardi, direttore del Riformista, lancia l’inserto ‘l’Economista’

Claudio Velardi lancerà questa sera in un evento romano una nuova iniziativa del quotidiano ‘il Riformista‘. Un inserto di quattro pagine settimanali, in uscita al venerdì con la testata ‘l’Economista’, dedicate al mondo sempre più centrale nella politica e nella vita del Paese che è l’economia.

L’Economista sarà in edicola dal 7 febbraio allegato al quotidiano di cui Velardi, che ne era stato il fondatore nel 2002, è direttore dal 2024.

Velardi e il Riformista sono presenti ogni giorno anche in televisione su Urania TV, che trasmette sul canale 260 del digitale terrestre, e sul web. Dal 7 febbraio il venerdì sarà una giornata televisamente particolarmente dedicata all’economia.

Urania TV 260 fa parte del gruppo Urania Media di cui è presidente e fondatore Giampiero Zurlo.