Abruzzesi di successo uniti in Extra

Extra, l’Associazione fondata da Alberto Leonardis all’insegna dell’abruzzesità nel mondo e per promuovere iniziative nella regione conta già moltissimi aderenti.

Se c’è una cosa che Alberto Leonardis, presidente del gruppo Sae, sa fare bene è mettere insieme personaggi, manager giornalisti, creando network di figure influenti per costruire progetti imprenditoriali, di comunicazione e cultura. Orgogliosamente abruzzese era tempo che parlava di voler raccogliere i numerosi conterranei di successo presenti in Italia ma non solo, in una nuova associazione con l’obiettivo di far conoscere e promuovere le straordinarie qualità dell’Abruzzo. E’ nata così ‘Extra – Land of quality life & opportunities’ presentata a Milano con una cena evento che ha svelato la quantità di abruzzesi che coprono ruoli importanti in Italia, in attesa di sviluppare il network anche all’estero.

Alberto Leonardis

Un evento con ospiti d’eccezione

A benedire l’iniziativa Marco Marsilio, presidente dell’Abruzzo, affiancato da due importanti colleghi, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia e Eugenio Giani, presidente Toscana. E poi il presidente della Figc, Gabriele Gravina, l’ad di Open Fiber, Giuseppe Gola, Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di Bmw Italia, Remo Lalli, direttore ufficio Ceb di Ginevra e segretario del comitato di alto livello per la direzione delle Nazioni Unite, l’ad di Balich Wonder Studio, Stefano Core. A seguire, il presidente di Next Different e presidente Bip, Donato Iacovone, Alfonso Suppa, responsabile Kpmg Centro Italia, il presidente di ComTel, Davide Cilli, Pasquale Marchese, ex Cco di Mps, membro del Cda di Gruppo Sae. E ancora: il socio fondatore di Comin & Partners, Gianluca Giansante, il capo della comunicazione corporate Sky, Gianluca Rumori, il direttore del quotidiano regionale abruzzese Il Centro, Luca Telese, l’ex direttore del Tirreno e dei tre quotidiani emiliani, ora direttore editoriale del Gruppo Sae, Luciano Tancredi, il celebre attore e comico, Gabriele Cirilli direttore generale di Sardegna Teatro, Massimo Mancini, il presidente degli Aeroporti d’Abruzzo, Giorgio Fraccastoro, gli avvocati Francesco Giammaria e Roberto Colagrande, l’assessore alla Cultura di Milano, Tommaso Sacchi, le rinomate produttrici di vino Marina Cvetic, insieme alle figlie Chiara e Miriam Masciarelli, e Chiara Ciavolich, lo chef “tra i boschi”, Davide Nanni, star dei social e della tv.

gabriele Gravina (presidente FIGC)

Extra: i membri dell’associazione

A gestire e promuovere Next, con il ruolo di direttore generale, l’abruzzese da sei generazioni Paride Vitale, personaggio eclettico, forti radici nel business come titolare della ParideVitaleComunicazione, protagonista di programmi televisivi di successo, autore in libreria con il libro ‘D’Amore e d’Abruzzo’, e ideatore del progetto ‘ArteParco’, nel territorio di Pescasseroli, suo luogo natale. Segretario dell’associazione è Lorenzo Caruso, già capo della comunicazione Prysmian.

Paride Vitale

Abruzzesi anche Francesca Caldarelli e dall’ex pilota di Formula 1, Tonio Liuzzi la coppia che ha fondato Penelope a casa, il ristorante dove si è svolto l’evento.

Progetti futuri

“L’associazione – ha dichiarato Leonardis – ha come obiettivo principale la crescita dell’Abruzzo attraverso il sostegno e la valorizzazione delle esperienze di abruzzesi di successo, ma anche quello di costruire, con questi ultimi, reti per portare progetti e valore nelle loro nuove regioni di residenza e in Abruzzo”.

Dopo la presentazione milanese, a primavera ci sarà un nuovo evento per il lancio di Extra anche a Roma.