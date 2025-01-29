Sciopero giornalisti dei quotidiani veneti e friulani di NEM

I giornalisti dei quotidiani veneti e friulani passati da Gedi a Nem nel 2023 hanno proclamato due giorni di sciopero, denunciando criticità nella gestione e un’evidente disparità di trattamento tra le testate delle due regioni.

Secondo quanto riporta Professione Reporter, nonostante il raggiunto pareggio di bilancio festeggiato dall’editore, le redazioni friulane esprimono forte preoccupazione per il piano di riorganizzazione, criticando l’allocazione delle nuove assunzioni esclusivamente sui giornali veneti. Pur riconoscendo il merito di aver chiuso lo stato di crisi e assunto 33 giovani giornalisti, denunciano un mancato equilibrio negli investimenti.

Altri punti critici riguardano l’aumento del prezzo di copertina per Il Piccolo e il Messaggero Veneto, che ha causato un calo delle vendite, e il supporto tecnologico insufficiente, con frequenti problemi di rete, software e infrastrutture obsolete. Inoltre, la scelta di inserire figure apicali esterne anziché valorizzare risorse interne ha alimentato il malcontento.

L’editore Nem respinge le accuse, sostenendo che le assunzioni rispondano a una strategia di sviluppo multimediale e che gli investimenti siano distribuiti su entrambe le regioni. Si dice inoltre disponibile al confronto sindacale per costruire un gruppo editoriale solido e innovativo.