Una ‘Mercoledì’ da leonessa. Le nuove serie di febbraio

Christina Ricci torna nella nuova stagione di ‘Yellowjackets’. Le Kardashian vanno in India. Una serie spagnola di amore e cancro

Verónica Echegui

Dalla Spagna con dolore

Il regista di ‘Amare da morire’ è Dani de la Orden, che l’anno scorso è stato nominato al Premio Goya (l’Oscar spagnolo) per il film ‘Casa en Flames’. Protagonisti dei sette episodi sono Verónica Echegui, che in ‘Book of Love’ ha recitato il Conte di Montecristo Sam Claflin e Joan Amargós. Fra loro nasce un amore, all’ombra della malattia. Su Apple Tv+, dal 5/2

Il ritorno della famiglia reality

Le sorelle Kourtney, Kim e Khloé, le sorellastre Kendall e Kylie Jenner, e mamma Kris Jenner: sempre più insieme davanti agli schermi, sempre più alle prese con vite complicate. Dopo il debutto nel 2022, ‘The Kardashians’ è arrivato alla sesta stagione, che festeggia con i 40 anni di Kloè, un viaggio in India e altre avventure. Su Disney+, dal 6/2

La battaglia documentata

Il film uscito nel 2001, vincitore di due Oscar, riprendeva un saggio di Mark Bowden sulla battaglia di Mogadiscio del 1993, che nella capitale somale provocò centinaia (ma c’è chi ipotizza migliaia) di morti. Allora la regia di ‘Black Hawk Down’ era di Ridley Scott, mentre nei panni dei protagonisti recitavano Josh Hartnett, Ewan McGregor, Erica Bana. Adesso ‘Black Hawk Down – La storia vera’ ripercorre quegli eventi, con interviste a chi li ha vissuti su entrambi i fronti. Su Netflix, dal 10/2

‘Grande’ serie per piccoli

Una nuova serie animata ispirata all’omonimo cortometraggio del 2019 di Emily Brundige. ‘Goldie’ racconta nel corso di 13 episodi la storia di una sorta di giovane Gulliver. La ragazzina gigante, assieme ai suoi amici, insegna come la diversità possa essere un valore e come nel mondo ci sia spazio per tutti. Su Apple Tv+, dal 14/2

Christina Ricci (foto Colin Bentley)

Sopravvivere ai segreti

Una squadra di calciatrici liceali di grande talento, sopravvissute a un incidente aereo nel nord America, le vite da rimettere insieme, i segreti del passato che riemergono: creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson, ‘Yellowjackets’ arriva alla sua terza stagione. La serie nominata agli Emmy è interpretata fra le altre dalla neozelandese Melanie Lynskey (‘Creature del cielo’) e da ‘Mercoledì’ Christina Ricci, mentre Hilary Swank è la guest star dell’anno. Su Paramount+, dal 14/2