‘Le mille vita’ di film e serie tv nella nuova campagna Sky

‘Quale vita vuoi vivere oggi?’. E’ il claim della nuova nuova campagna cinema e serie di Sky al debutto oggi, 3 febbraio. Protagonista la varietà di storie disponibili sulla pay, in grado – appunto – di far vivere migliaia di vite diverse.

Ideata e realizzata dalla Sky Creative Agency Italia, declinata su tutti i mezzi – con la strategia e il planning offline a cura di Wavemaker – la campagna sulle note di ‘I bet my life’ degli Imagine Dragons fa passare in rassegna i titoli in arrivo prossimamente.

Il primo è Il Gladiatore II, l’epico colossal con Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal; si prosegue con Cattivissimo me 4, con Gru e gli irresistibili Minions. Poi la produzione Sky Original ‘L’arte della Gioia’ – ispirato all’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza – con Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino e Jasmine Trinca; e ancora The White Lotus con la nuova stagione che dopo le Hawaii e la Sicilia farà tappa in Thailandia. Poi ‘Lockerbie – attentato sul volo Pan Am 103’, con Colin Firth e Catherine

McCormack.

Credits

Agency: Sky Creative Italy

Executive Creative Director: Andrea Toscano

Head of Production&Operations: Annalisa Orsi

Creative Director: Mario Esposito / Domenico Montemurro

Head of Business: Manuela Bandiera

Account Director: Chiara Serra

Art director: Camilla Bortolotti / Alice Pozzi

Copywriter: Giulia Basile / Cecilia Panisi

Senior Producer: Chiara Zappoli

Motion Designer: Nicolò Bubba / Massimo Lipocelli

Designer: Serafina Preziosa

BTL e Digital producer: Manuela Mombelli

Editor: Davide Cassarà / Angela Orecchione