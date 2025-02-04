Mirko Zuzolo, head of retail sales di Findus Italia.

Mirko Zuzolo è il nuovo head of retail sales di Findus Italia a partire da febbraio 2025.

Il nuovo incarico di Zuzolo

Con la nomina a head of retail sales, Mirko Zuzolo ha la responsabilità di guidare la strategia commerciale per il canale retail. Il suo obiettivo è quello di sviluppare soluzioni innovative e rispondere alle esigenze in evoluzione dei consumatori, con un focus su sostenibilità, freschezza e lotta allo spreco alimentare.

Un percorso di crescita all’interno di Findus

Zuzolo è entrato in Findus nel 2015 come national account manager, concentrandosi sul canale discount. Negli anni ha assunto ruoli di crescente responsabilità, gestendo le centrali d’acquisto e il canale traditional trade.

Esperienza professionale

Prima di approdare in Findus, Zuzolo ha lavorato per 11 anni in PepsiCo, ricoprendo diversi ruoli nell’ambito commerciale. Si è laureato in economia aziendale all’Università Bocconi di Milano, con specializzazione in economia e gestione delle aziende industriali.